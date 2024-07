Nur 2,99 Euro im PS Store: Eines der besten Koop-Spiele könnt ihr euch jetzt mit 90% Rabatt schnappen

Warhammer: End Times - Vermintide bekommt ihr aktuell besonders günstig.

Bei den neuen Angeboten im PlayStation Store finden sich wieder einige größere und kleinere Highlights. Mit dabei ist auch ein Koop-Spiel für alle Fans von Left 4 Dead oder Warhammer, das wir euch nur ans Herz legen können.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel : Warhammer: End Times - Vermintide

: Angebotspreis : 2,99 Euro

: 2,99 Euro regulärer Preis: 29,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

29,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot im PS Store? Bis zum 1. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Wollt ihr noch weitere lohnenswerte Angebote im PS Store abstauben? Hier stellen wir euch noch ein paar weitere Highlights vor:

Das erwartet euch bei Warhammer: Vermintide

1:47 Warhammer: End Times - Vermintide - Jetzt auch für PS4 & Xbox One: Launch-Trailer zum Team-Shooter

Genre: Koop-Shooter

Darum geht's: Warhammer: Vermintide orientiert sich maßgeblich am Spielprinzip der Left 4 Dead-Reihe. Auch hier spielt im also Koop zusammen mit bis zu drei weiteren Personen. In jedem Level müsst ihr dabei bestimmte Ziele erfüllen, während ihr euch durch Horden von Rattenmenschen schnetzelt.

Dabei könnt ihr aus fünf spielbaren Charakteren auswählen, die eigene Fähigkeiten und Ausrüstung mitbringen und je eine Nahkampf- und Fernkampfwaffe mitnehmen können. Im Spielverlauf schaltet ihr außerdem weitere Waffen frei und verbessert sie.

Passend zum Mittelalter-Fantasy-Setting von Warhammer Fantasy könnt ihr also beispielsweise aus Schwertern, Äxten, Dolchen, Armbrüsten oder Pistolen auswählen. Am Ende jeder Mission bekommt ihr Beutewürfel, die auswürfeln, welche Belohnungen ihr erhaltet. Schließt ihr während der Level Nebenziele ab, könnt ihr bessere Beutewürfel ergattern.

Auch auf Steam im Angebot: Wollt ihr den Titel lieber am PC zocken, habt ihr Glück. Hier gibt es das Spiel nämlich noch bis zum 29. Juli mit 95 Prozent Rabatt für gerade einmal 2,19 Euro.

Nachfolger bei PS Plus Extra: Und habt ihr ein PS Plus Extra- oder Premium-Abo, habt ihr sogar doppelt Glück. Der Nachfolger Vermintide 2 ist nämlich im Abo enthalten. Alternativ bekommt ihr ihn aktuell für 5,99 Euro im Angebot.

Kennt ihr Warhammer: Vermintide bereits oder habt Interesse am Spiel?