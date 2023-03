Enkel finden 20 Game Boys und 26 Mal Wario Land bei Gamer-Oma - Netz rätselt über mysteriöses Erbe

Wario Land 4 war offenbar das absolute Lieblingsspiel dieser Oma.

Es gibt Menschen, die sich Spiele mehrmals kaufen: Zum Beispiel für unterschiedliche Plattformen oder in verschiedenen Spezial-Editionen. Dasselbe gilt für Konsolen, wenn die eine verbesserte Neuauflage oder ein neues Design bekommen. Aber diese Großmutter hier hat sich offenbar 26 Mal genau dasselbe Wario Land 4-Spiel gekauft. Sie hatte auch 19 Game Boy Advance SP-Handhelds.

Womöglich wusste diese Oma nicht, wie man Spielstände überschreibt – oder was denkt ihr?

26 Mal dasselbe Spiel: Bei aller Liebe für ein Spiel würden sich es selbst die meisten Hardcore-Fans wohl kaum 26 Mal in derselben Version für dieselbe Konsole kaufen. Darum wirkt es so rätselhaft, was zu dieser äußerst ungewöhnlichen Spiele-Sammlung geführt haben könnte.

Die enthält nicht nur 26 Kopien von Wario Land 4 für den Game Boy, sondern auch noch ein paar andere Titel, wie zum Beispiel Mario Pinball Land aka Super Mario Ball. Und zwar 14 Exemplare davon. Dieser Mensch hatte also wohl gleich zwei absolute Lieblingsspiele.

Das wissen wir darüber: Leider nicht viel. Im Original-Redditpost gibt es nur ein Foto der Spielesammlung der Oma. Dazu die Anmerkung, dass nicht klar sei, ob sie gewusst habe, wie bereits bestehende Spielstände überschrieben werden können. Hier seht ihr die beachtliche Sammlung:

Aufmerksamen Beobachter*innen dürfte nicht entgangen sein, dass am oberen Rand des Bildes noch einige andere, nicht erkennbare Spiele zu sehen sind. Außerdem hat sich die Großmutter wohl 19 Game Boy Advance SPs und mindestens einen Game Boy Color gekauft.

Aber wieso denn bloß? Das ist natürlich die Frage der Fragen. In den Kommentaren des Reddit-Beitrages wird dementsprechend gerätselt. Womöglich war der Oma nicht klar, wie man Game Boys auflädt oder sie wusste eben nicht, wie man ein neues Spiel startet.

Eventuell wollte sie ihren Enkelkindern auch jeweils einen Game Boy mit Wario Land 4 und Super Mario Ball vererben. Dazu würde auch passen, dass der Autor des Posts in einem Kommentar Folgendes schreibt:

"Keine Ahnung. Sie hat auch einige Tutorials hinterlassen, die sie von Online-Webseiten auf Papier ausgedruckt hatte, sowie einige Nachrichten für ihre Enkelkinder, die die Spiele erklären. Ich liebe sie sehr und das hier war bittersüß. Vielleicht war es Warios Vorliebe für Knoblauch."

Ein Versehen beim Online-Shopping? Eventuell könnte die Oma auch einfach aus Versehen so viele Game Boys und Spiele bestellt haben. Womöglich wusste sie einfach nicht, wie viel Exemplare jetzt in ihrem Einkaufskorb waren oder wie man sie wieder löscht. Das schlägt jedenfalls Online-Shopping-Experte Stefan Wagner als mögliche Erklärung am Telefon vor.

Natürlich wäre genauso gut denkbar, dass die Person auf ihre alten Tage einfach etwas vergesslich oder sogar dement geworden ist. Vielleicht wusste sie schlicht nicht, dass sie ihr Lieblingsspiel auf ihrer Lieblingskonsole schon so oft gekauft hatte.

Was glaubt ihr, wieso dieser Mensch so viele Game Boys und so oft dieselben Spiele hatte?