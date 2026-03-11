7-Jähriger verliert seine Pokémon-Sammlung am Flughafen und bekommt daraufhin über 17.000 Karten geschenkt

Die heißgeliebten Pokémon-Karten zu verlieren, ist ein herber Verlust, aber dieser Junge hatte großes Glück - dank ein paar super netten Airline-Angestellten.

Jonas Herrmann
11.03.2026 | 19:15 Uhr

Die Karten wurden feierlich am Flughafen übergeben. (Bild: United Airlines) Die Karten wurden feierlich am Flughafen übergeben. (Bild: United Airlines)

Nachdem ein 7-jähriger Pokémon-Fan einen kompletten Ordner voller Sammelkarten an einem Flughafen verloren hat, haben knapp 90 Mitarbeiter*innen einer Airline Ersatz für ihn gespendet. Am Ende hatte er mehr Karten als je zuvor.

Airline-Mitarbeiter*innen sammeln über 17.000 Pokémon-Karten

Wer als Kind Pokémon-Karten gesammelt hat, kann sich vermutlich vorstellen, wie es dem 7-jährigen Reid ging, nachdem er einen kompletten Ordner voller Sammelkarten am Flughafen von Denver liegengelassen hat.

Sein Vater startete auf Reddit einen verzweifelten Aufruf und bat Leute am Flughafen darum, für ihn nach dem Ordner zu suchen. Der tauchte allerdings trotz der Hilfe vieler Reddit-User nicht mehr auf. Die Geschichte drang aber bis zur US-amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines vor.

Nachdem der Ordner nicht gefunden wurde, startete die Fluggesellschaft intern einen Aufruf an die eigenen Mitarbeiter*innen, wie das Unternehmen in einem neueren Post erzählt. Die Hoffnung war, immerhin ein paar Karten zusammenzubekommen.

Die Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden überstieg aber die kühnsten Vorstellungen. Knapp 90 Angestellte nahmen an der Aktion teil und schickten Pakete voller Sammelkarten. Darunter fanden sich auch seltene Booster aus Brasilien, Japan oder Südkorea.

Am Ende gingen satte 17.569 Karten ein, die dem jungen Pokémon-Fan dann am Flughafen feierlich überreicht wurden. Die gesamte Geschichte mit einem Video von der Übergabe findet ihr in diesem Post:

Der kleine Reid war natürlich außer sich vor Freude und schlug direkt vor, eine Pokémon-Party mit seiner ganzen Schulklasse zu veranstalten, um die Sammlung mit seinen Freund*innen zu teilen. Auch sein Vater dankte der Airline in einem weiteren Post.

In den Kommentaren unter dem Post finden sich viele User, die von der Geschichte zu Tränen gerührt sind. Die Aktion der Fluggesellschaft ist ziemlich cool. Es hätte ja vollkommen gereicht, die Karten der Familie zu schicken. Stattdessen machten sie eine große Trading Party daraus.

Was sagt ihr zu der Geschichte? Habt ihr auch ein Tränchen verdrückt?

