Nur für 24 Stunden: Samsung 4K-Fernseher mit 75 Zoll für nur 699€ im Angebot

Bei Saturn könnt ihr heute den 75 Zoll großen 4K-Fernseher Samsung GU75AU7179 günstig im Tagesangebot bekommen, und zwar für 699€ (UVP: 1399€). Laut der Vergleichsplattform Idealo ist Saturn damit derzeit mit einem Abstand von immerhin 99€ der günstigste Anbieter. Geliefert wird versandkostenfrei. Der Deal wurde um 9 Uhr am Samstagmorgen gestartet und läuft nur für 24 Stunden. Hier findet ihr ihn:

Was bietet der Samsung AU7179?

Bildqualität: Der Samsung AU7179 ist einer der günstigsten 4K-Fernseher von Samsung aus 2021. Für seine Preisklasse bietet er eine sehr gute Bildqualität, was vor allem an seinem kontrastreichen VA-Display liegt. Wie üblich bei günstigen 4K-Fernsehern ist die Spitzenhelligkeit aber nicht sehr hoch, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann. Außerdem muss man auf Extras wie QLED oder Full Array Local Dimming, die es bei teureren Samsung-Modellen gibt, verzichten.

Gaming: Der Input Lag des Samsung AU7179 fällt mit circa 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus, in dieser Hinsicht ist er also gut fürs Gaming geeignet. Wie alle günstigen 4K-Fernseher verfügt er aber nur über ein 60-Hz-Display und besitzt dementsprechend auch kein richtiges HDMI 2.1, deshalb bleibt ihr auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt. Beim Spielen an der Konsole schaltet der Fernsehern also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz um.

Betriebssystem und Sound: Der Samsung AU7179 verwendet wie die teureren Samsung-Modelle das hauseigene Betriebssystem Tizen, das einen sehr guten App-Support bietet und sich darüber hinaus komfortabel bedienen lässt. Der Sound der beiden 10-Watt-Lautsprecher ist für einen Fernseher zufriedenstellend, für echtes Kino-Feeling sollte man aber mit einem externen Soundsystem aufrüsten.

Mehr über den Samsung AU7179 und wie er sich im Vergleich zu anderen 4K-Fernsehern schlägt, könnt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung erfahren:

245 3 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series