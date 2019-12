Sony feiert 25 Jahre PlayStation, aber neue PS5-Infos gibt's erst 2020

Bei uns hat es zwar noch etwas länger gedauert, bis die Konsole im Laden stand, aber die erste PlayStation feierte ihr offizielles Debüt am 3. Dezember 1994 in Japan. 25 Jahre später ist aus der PlayStation-Marke ein globales Gaming-Phänomen geworden, dass in Sachen Erfolg nie an Fahrt verloren hat.

Dieses Jubiläum wird von Sony natürlich gefeiert. So wandte sich Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan an die Fans und bedankte sich für die jahrelange Unterstützung der Spieler.

Auch finanziell dürfte sich das PlayStation-Projekt für Sony mehr als ausgezahlt haben. Seit heute steht die PlayStation-Marke nämlich auch im Guinness-Buch der Rekorde und zwar als die Heimkonsolenmarke, die sich weltweit am meisten verkauft hat.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



And it's all thanks to you ? pic.twitter.com/maO0TOVqs2