Diese 2D-Version von Dark Souls 3 werden wir nie spielen und das finde ich verdammt schade

Bis gestern war mir gar nicht klar, wie gerne ich eine 2D-Version von Dark Souls 3 hätte. Nun, da ich ein Bild gesehen habe, mit dem die Idee vorgestellt wurde, bin ich völlig angetan von der Atmosphäre und würde am liebsten gleich loslegen. Aber das wird nicht passieren, denn der Pitch zu diesem Spiel wurde abgelehnt. Nur durch einen kurzen Tweet haben wir überhaupt von dem bereits sechs Jahre alten Konzept erfahren.

Pixel-Version von Dark Souls 3 wurde abgelehnt

Der Entwickler Thomas Feichtmeir lässt uns auf Twitter wissen, dass die Idee zu einem Dark Souls 3-Metroidvania 2016 bei Bandai Namco gepitcht wurde. Dank eines Bildes bekommen wir auch eine Idee davon, wie das ganze ausgesehen hätte - und zumindest mich spricht die schön detailreiche Pixel-Optik mit geheimnisvoller Lichtstimmung richtig an.

Zu sehen ist eine gute Bekannte aller Dark Souls 3-Fans: Die Tänzerin des Nordwindtals ist eine cool designte Endgegnerin, die vor allem mit ihrer lang andauernden Wirbelattacke gefährlich werden kann.

Entwickler konnte das Bild erst jetzt zeigen: Zunächst durften die Eingeweihten wohl aus vertraglichen Gründen für eine gewisse Zeit nicht über das Projekt reden, doch diese ist nun abgelaufen, weshalb Feichtmeir das Bild teilen konnte. Mich spricht die Idee besonders an, da DS3 tatsächlich mein erstes Souls-Spiel war. Es ist für mich mit besonderen Erinnerungen verbunden und bei der Vorstellung an eine alternative Version glänzen meine Augen.

Allerdings ist es - objektiv betrachtet - natürlich sinnlos, einen abgelehnten Pitch zu betrauern - und darum war meine Enttäuschung auch nur von kurzer Dauer. In der Branche werden extrem viele Projekte gepitcht und abgelehnt und die Gründe, warum dieses spezielle Spiel nie das Licht der Welt erblickt hat, kennen wir nicht und können wir nicht beurteilen. Trotzdem wollten wir euch diese coole Idee mal vorstellen.

Statt DS3 gab es Blasphemous: Zudem war Feichtmeir nicht untätig, nachdem für diese Idee die Lichter ausgingen. Ganz im Gegenteil: Er hat an Blasphemous mitgearbeitet; also an einem wohlbekannten 2D-Metroidvania-Souls-Spiel, das 2019 erschienen ist. Damit haben wir zwar nie ein Pixel-DS3 bekommen, aber doch einen anderen coolen Genre-Titel.

Was haltet ihr von der Idee von einem 2D-Dark Souls 3 - oder ganz generell von der Idee, Pixel-Versionen zu bestehenden FromSoftware-Spiele rauszubringen?