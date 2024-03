Es könnte fast Dark Souls 4 sein: Demo zu inoffiziellem Dark Souls 3-Prequel erscheint heute und ich habe über ein Jahr lang drauf gewartet

Von der Archthrones-Mod haben wir bereits beeindruckendes Material gesehen.

Bis zum Release der großen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree ist es noch ein Weilchen hin. Wer jetzt schon neues Souls-Futter sucht, hat ab heute die Möglichkeit, in eine ganz neue Version von Dark Souls 3 reinzuschnuppern. Die kommt allerdings nicht von FromSoftware, sondern aus der Community.

Am 15. März erscheint nämlich endlich die Demo zur Archthrones-Mod, auf die ich bereits über ein Jahr lang gespannt warte.

Es handelt sich nicht etwa um eine Mod, die nur kleinere Änderungen wie neue Gegnerplatzierungen oder Grafik-Upgrades vornimmt. Archthrones will im großen Rundumschlag eine ganz frische Spielerfahrung samt neuer Story schaffen.

Darum bin ich so gespannt auf die Dark Souls 3-Mod

FromSoftware hat einem Dark Souls 4 (zumindest erst mal) eine Absage erteilt und sich seither anderen Titeln gewidmet, nämlich Sekiro und Elden Ring. Beide Spiele finde ich großartig, trotzdem war ich sofort Feuer und Flamme, als ich Anfang 2023 den Trailer zur Archthrones-Mod gesehen habe.

Der sah nämlich so gut aus, dass es sich auf den ersten Blick um eine tatsächliche Fortsetzung handeln könnte. Natürlich kann eine Fan-gemachte Mod mit einem tatsächlichen neuen Spiel von FromSoftware sicher nicht mithalten, aber eben doch eine neue Erfahrung im bekannten Universum bieten.

In den letzten Monaten hat das Entwicklerteam, das ihr auf Patreon unterstützen könnt, zahlreiche Eindrücke geteilt. Hier könnt ihr euch beispielsweise den Trailer zum Demo Release-Termin anschauen:

Einige der Neuerungen, die bisher zu sehen waren: Fünf neue Welten soll es geben und der Hub hat sich auch stark verändert und heißt hier Nexus of Embers. Er basiert immer noch auf dem Feuerbandschrein, wurde aber detailiert und fantasievoll umgestaltet. Mit seinem wilden Bewuchs und neuen Statuen lädt er geradezu zum Erkunden ein.

Zu den neuen Gebieten gehört außerdem unter anderem ein richtig hübsches Wüstenareal mit zahlreichen Ruinen. Die Ursprünge der Levels sind zwar noch erkennbar, trotzdem sind sie aufwendig umfunktioniert und angepasst. Das gilt auch für die fiesen Gegner und Bosse, die bereits zu sehen waren.

Archthrones soll uns daneben auch eine neue Geschichte bringen und diese setzt vor den Ereignissen von Dark Souls 3 an.

Samara Summer

@auch_im_winter Dark Souls 3 war 2016 mein erstes Souls-Spiel. Dadurch habe ich natürlich eine besondere Verbindung zu dem Titel und freue mich sehr, dass die Mod die originale Spielerfahrung noch mal ganz neu erfinden will. Ich spiele Souls-Titel gerne mehrmals und habe dabei viel Spaß mit Mods, die für Überraschungen sorgen. Archthrones ist nicht die erste Komplett-Überarbeitung, wirkt aber besonders vielversprechend auf mich. Ob die Mod dann aber tatsächlich die Erwartungen erfüllen kann, muss sich noch zeigen. Die Demo dürfte einen ersten Eindruck davon vermitteln.

Seid ihr auch gespannt auf die Mod und wollt ihr sie selbst ausprobieren oder schaut ihr mal in Streams oder auf YouTube rein? Hättet ihr immer noch Lust auf ein echtes Dark Souls 4?