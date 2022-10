Das New Game Plus in Dark Souls, Elden Ring und Co. muss spannender werden - und ich hätte da eine Idee

Nach dem Souls-Spiel ist vor dem Souls-Spiel. Wie viele andere Genrefans kann ich mich selten nach nur einem Spieldurchlauf von meinen liebsten Genrevertretern verabschieden. Folglich breche ich gerne ins New Game Plus auf, das die Zähigkeit der Feinde an mein bereits hohes Level und meine gute Ausrüstung anpasst. Trotzdem bleibt das Spielerlebnis mehr oder weniger dasselbe, obwohl es relativ simple Möglichkeiten gäbe, das zu ändern.

New Game Plus muss für mich sein

Dass Souls-Spiele wie die Dark Souls-Reihe, Bloodborne oder auch Elden Ring ein New Game Plus bieten, weiß ich zu schätzen. Schließlich kann ich mich dadurch erneut ins Getümmel stürzen und all meine coolen Klamotten aus dem ersten Spieldurchlauf mitnehmen. Okay, der “große Kleiderschrank” ist natürlich nicht der einzige und auch nicht der wichtigste Vorteil.

Neben dem Fashion-Bonus kann ich mich mit Waffen und Zaubern, die ich erst spät im Spiel gefunden habe, noch mal richtig austoben und die entsprechenden Stats leveln. Bloodborne liefert hierfür gleich mehrere gute Beispiele, wie die Doppelklinge Rakuyo, die auch von Lady Maria geführt wird und sich zu Dualwield-Klingen transformieren lässt, oder den Kos-Parasit, eine tentaklige Arkanmagie-Waffe. Will ich also von Anfang an Werwölfe und kreischende Bossmonster mit ihnen malträtieren, so geht das nur im New Game Plus.

Damit ich mit meinem hohen Level nicht gleich alles vom Parkett fege, wird in diesem Spielmodus die Schwierigkeit angehoben, indem die Feinde mehr austeilen und einstecken. Zusätzlich gibt es weitere kleine Änderungen, wie dass sich Shop-Preise verändern und ich mehr Seelen, Blutechos, Runen oder was auch immer gerade die Währung ist für getötete Feinde erhalte. In manchen Souls-Spielen bekomme ich außerdem verstärkte Waffen oder Ringe. Das sind an sich alles nützliche Features, aber spätestens beim dritten Durchlauf verliert das jedoch völlig seinen Reiz und ich starte lieber noch mal mit anderer Klasse in ein normales New Game.

Etwas “Chaos” könnte das NG+ aufmischen

Dark Souls 2 bringt (als einziger Titel von FromSoftware) im NG+ ein paar grundlegendere Neuerungen mit: In vielen Gebieten erwarten uns nicht nur die gewohnten Gegner, sondern zusätzliche, ziemlich fiese Geistererscheinungen. Auch bestimmte Bosse holen sich Unterstützung durch weitere Feinde im Kampf. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich das New Game Plus in Dark Souls 2 nie erreicht habe, muss allerdings auch sagen, dass mich die Aussicht auf mehr Gegnern in den Arealen nicht dazu motiviert, das zu ändern.

Spannender fände ich es, ein wenig Chaos in die neuen Spieldurchläufe zu bringen - und zwar auf die Art, wie beliebte Mods es bereits tun. Ich spreche von den sogenannten “Randomizern”, bei denen Item-Platzierungen, Feinde oder sogar Bosse einfach mal nach Zufallsprinzip durchgemischt werden.

Samara Summer Samara hat 2016 FromSoftware für sich entdeckt. Hielt sie sich davor für eine sehr ungeduldige Spielerin, so spornten sie die vielen Tode in ihrem ersten Souls-Spiel, Dark Souls 3, richtig an. Nach ihrem ersten Durchlauf startete sie gleich ins New Game Plus. Daneben hat sie auch immer einen Blick auf das, was die kreative Souls-Community so treibt, von Speed- und Challenge-Runs bis hin zu Mods.

Würde FromSoftware die Mod-Konzepte auf das NG+ übertragen, so würde jeder neue Durchlauf für Überraschungen sorgen. Was die Items angeht, so wäre die spannendste Frage jedes Mal, wo sich Schlüsselgegenstände befinden. In Elden Ring müsste ich beispielsweise unter Umständen ausgiebig nach den Medaillons für die Aufzüge suchen, in Dark Souls 3 nach der Puppe, die mir Zutritt zu Irithyll verschafft.

Wären die Gegner - oder zumindest einige von ihnen - zufällig neu platziert, dann wüsste ich außerdem nicht mehr genau, welcher Feind hinter der nächsten Ecke lauert und wie ich ihn in diesem Gelände angehen muss. Auch Bosse in neuen Arenen zu bekämpfen, kann ganz neue Strategien erfordern.

Zu viel Durcheinander darf aber auch nicht sein

Natürlich müsste das Konzept auf sinnvolle Platztausch-Optionen beschränkt sein. Bei den Items bedeutet das, dass sich Schlüsselgegenstände logischerweise vor dem Bereich befinden müssen, den sie öffnen. Die allermeisten Randomizer aus der Community bringen solch eine Funktion auch mit, schwierig umzusetzen ist sie also prinzipiell nicht.

Was die Feinde angeht, so sollten Größe und Animationen zu den Gebieten passen, in die es sie verschlagen kann. Ziehe ich hier wieder die Mods als Vorbild voran, so kann es, je nachdem, welche ich wähle, schon passieren, dass ich auf eine fast unmögliche Kombination wie den riesigen Drachen Seath in der winzige Capra Demon-Arena treffe, was nicht nur spielerisch wenig Sinn macht, sondern auch dazu führt, dass der zu große Boss durch Wände clippt und dann von selbst in den Tod fällt. Das kann lustig sein, sollte aber in einem offiziellen Spielmodus natürlich nicht vorkommen und lässt sich auch in den meisten Mods "abstellen".

Ich würde mir wünschen, dass FromSoftware diese reizvollen Ideen, die aus der Community stammen, in künftige Spiele einbaut, da sie den Wiederspieltwert enorm erhöhen könnten - Gerade, falls das nächste Spiel wieder etwas kompakter wird als Elden Ring.

Was haltet ihr von dieser Idee? Habt ihr Randomizer-Mods schon mal ausprobiert? Oder habt ihr ganz andere Wünsche fürs NG+?