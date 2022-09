Hack bei 2K Games: Was ihr jetzt unbedingt beachten solltet

Nach Rockstar hat es jetzt auch die Take Two-Tochterfirma 2K Games erwischt. Wie der Publisher von Spielen wie Borderlands kürzlich auf Twitter postete, fiel ihre Support-Seite ebenfalls einem Hack zum Opfer:

Wir wurden heute darauf aufmerksam, dass sich ein unautorisierter Dritter illegal Zugang zu den Daten eines unserer Anbieter auf der Help-Desk Plattform verschafft hat, auf der 2K Support für unsere Kunden anbietet.

Im Zusammenhang damit weisen sie auf schädliche Mails hin: „Die unautorisierte Partei hat Nachrichten an bestimmte Spieler versendet, die einen böswilligen Link enthalten. Bitte öffnet keine Mails oder Links, die ihr vom 2K Games Support Account erhaltet.“

Was könnt ihr jetzt tun?

Falls ihr doch auf einen Link geklickt haben solltet, empfiehlt 2K folgende Sicherheitsmaßnahmen:

Setzt all eure im Browser gespeicherten Passwörter zurück

Aktiviert, wenn möglich, bei euren Accounts eine Zwei-Faktor-Authentifizierung

Scannt euer Gerät mit einer Anti-Viren Software

Überprüft die Einstellungen eures Mail-Accounts auf Änderungen

Sie betonen außerdem – für mögliche Fälle in der Zukunft – dass sie euch niemals in einer E-Mail nach Passwörtern oder anderen persönliche Daten fragen würden.

Fürs Erste wurde die Website offline genommen, 2K will sich erneut dazu äußern, wenn die Seite wieder erreichbar und die E-Mails wieder sicher sind.

Diesmal ist Rockstar von Hack nicht betroffen

Allgemein kümmert sich der Support von 2K Games um Spiele wie NBA 2K, WWE 2K oder auch die Borderlands-Reihe. Rockstar, ebenfalls eine Tochterfirma von Take Two, war mit seinen Spielen diesmal aber nicht vom Hack betroffen, da sie eine eigenen Supportservice betreiben.

Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, häufen sich die Hacks in letzter Zeit und gerade der bei Rockstar Games hat natürlich riesige Wellen geschlagen. Angeblich steckt der dafür verantwortliche Hacker hinter mehreren großen Hacks in der Tech-Industrie. Davon betroffen waren unter anderem Nvidia, Microsoft, Samsung, aber auch Uber. Sogar das FBI soll jetzt die Ermittlungen aufgenommen haben.

Ob dieser Hacker auch bei dem Angriff auf 2K beteiligt ist, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Seid ihr auch von dem Hack betroffen?