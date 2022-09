GTA 6: Diese berüchtigte Gruppe steckt wohl hinter dem Hack

Am Wochenende gab es nicht nur einen Mega-Leak, bei dem ganze 90 Videos aus einer frühen Version von GTA 6 veröffentlicht wurden; Hacker Tea Pot, der sich dafür verantwortlich zeigte, wollte zusätzlich Entwickler Rockstar erpressen, indem er behauptete, auch über den Quellcode des unangekündigten Open-World-Highlights zu verfügen. Nun fragt sich natürlich, wer hinter dem Pseudonym - und folglich dem Angriff - steckt. Womöglich könnte es sich um ein Mitglied eines berüchtigten Hacker-Kollektivs handeln, das weitere namhafte Unternehmen attackiert hat.

Eine Hacker-Gruppe steckt womöglich hinter dem Leak

Die Verbindung zu einem Hacker-Kollektiv, das sich Lapsus$ nennt, geht aus einem offiziellen Statement des Mobilitätsdienstleisters Uber hervor, der ebenfalls Opfer einer Cyberattacke wurde. Bei diesem Vorfall ist eine unbekannte Person in das Netzwerk des Unternehmens eingedrungen und hat Slack-Nachrichten sowie Informationen aus einem internen Kommunikations-Tools der Finanzabteilung heruntergeladen - zumindest sieht es nach dem aktuellen Wissensstand so aus. Die Ermittlungen laufen allerdings noch.

Uber bringt Hack mit GTA 6-Leak in Verbindung: Im offiziellen Statement erklärt Uber, dass das Unternehmen glaubt, der Hacker, der für den Angriff verantwortlich ist, gehöre zur Gruppe Lapsus$, die Angriffe auf verschiedene große Technologie-Konzerne gestartet habe. Uber nennt beispielsweise Microsoft und Nvidia, schreibt aber auch, es gebe Berichte, dass die Gruppe für den Rockstar-Leak verantwortlich sei. Man arbeite in der Sache mit dem FBI und dem US Department of Justice zusammen.

Wer den Hack aufmerksam verfolgt hat, dürfte bemerkt haben, dass sich der Leaker aus dem Rockstar-Fall in den GTAForums teapotuberhacker nennt. Mit Sicherheit gibt es jedoch handfestere Spuren.

Mutmaßliches Mitglied der Gruppe hat wohl Millionen Dollar erbeutet: Wie videogameschronicle.com berichtet, könnte eine gerade mal 16-Jährige Person aus Oxford in England zu den führenden Mitgliedern des Kollektivs gehören. Der Hacker wurde dieses Jahr festgenommen, ihm wird vorgeworfen, etwa 14 Millionen Dollar mit Cyberkriminalität angesammelt zu haben.