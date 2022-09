GTA 6: Wohl erster echter Mega-Leak mit 90 Gameplay-Videos - Hacker zeigt Heldin und mehr

GTA 6 wurde in den letzten Monaten mit jeder Menge Fake-Leaks überschüttet, doch dieser scheint tatsächlich echt zu sein. Denn erstens sehen die gezeigten Szenen zu gut aus, um gefälscht zu sein, und zweitens macht die pure Masse an geleaktem Material einen Fake unwahrscheinlich.



Was ist genau passiert? Ein GTA-Foren-User namens teapotuberhacker hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag sage und schreibe 90 Gameplay-Clips aus einem frühen GTA 6-Build in "GTA Forums" gepostet. teapotuberhacker schreibt, dass bald noch mehr Clips auftauchen könnten.

Hier könnt ihr euch einen 3-Minuten-Clip zu GTA 6 ansehen, der eine weibliche Protagonistin und eine Ballerei in einem Restaurant zeigt:

Im Video sehen wir, wie die Protagonistin eine Kellnerin in einem Diner mit einer Waffe bedroht, Geld aus der Kasse stiehlt, Geiseln nimmt und anschließend draußen in eine Schießerei mit den Cops gerät. Am Ende stiehlt sieh gemeinsam mit ihrer männlichen Begleitung ein Polizeiauto und braust davon.

Die gezeigten Szenen lassen deutlich werden, dass es sich hierbei noch um einen sehr frühen GTA 6-Build handelt, nichtsdestotrotz sieht das Material nach "typisch Rockstar" aus. An dem Leak könnte also wirklich etwas dran sein.

Und hier seht ihr weitere Szenen aus einem Strip-Club:

Vice City als Setting bestätigt

Die geleakten Clips bestätigen frühere Leaks: Denn bereits in einem Bericht des bekannten Insiders und Journalisten Jason Schreier heißt es, dass GTA 6 eine weibliche Protagonistin einführen soll. Genauer gesagt schlüpfen wir laut Schreier in die Rollen eines Zwillingspaars. Eine Frau und ein Mann, die beide aus Brasilien stammen und nun in einem Drogenkrieg mitmischen.

Unsere Meinung zu den GTA 6-Protagonisten:

Zudem soll es uns nach Miami, also nach Vice City verschlagen. Auch das bestätigen die jetzt geleakten Clips. Denn wir können nicht nur ein sonniges Setting voller Palmen und der typischen Miami-Architektur bewundern, sondern auf einer Bahn im Gameplay-Video steht außerdem "Vice City" geschrieben.

GTA 6-Release weiter unklar

Auf offizielle Infos zum nächsten Ableger der GTA-Reihe warten wir weiterhin. Rockstar hat bislang lediglich bekanntgegeben, dass sich GTA 6 in Entwicklung befindet und mittlerweile ein Großteil des Entwicklerstudios mit der Arbeit daran beschäftigt ist.

Dem letzten Bloomberg-Bericht zufolge soll es bis zum Release von GTA 6 noch ein Weilchen dauern. Angeblich müssen wir uns noch mindestens zwei Jahre gedulden.

Vor 2024 bekommen wir das heiß erwartete Action-Open World-Spiel demnach nicht zu Gesicht.

Ihr wollt bei GTA 6 auf dem Laufenden bleiben? Dann schaut regelmäßig in unsere Übersicht zum Spiel rein. Sollte es etwas Neues geben, tragen wir es kurz darauf dort ein.

Was haltet ihr von den geleakten Spielszenen?