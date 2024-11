3 Action-Hits für 10€: Diese legendären Spiele für PS5 & PS4 bekommt ihr jetzt zusammen im Top-Angebot!

Es gibt ein paar Spiele in der PlayStation-Geschichte, die muss man einfach mal gespielt haben. Diese drei Action-Hits gehören dazu.

Im Black Friday Sale bei MediaMarkt gibt es gerade eine ganze Menge PS4- und PS5-Spiele zu Top-Preisen im Sonderangebot. Wer besonders viel Spiel fürs Geld will, kann sich ein Bundle mit drei großen Action-Hits für nur 9,99€ schnappen. Auch wenn es sich dabei natürlich um schon etwas ältere Titel handelt, lohnt sich das Nachholen auf jeden Fall auch heute noch:

Offiziell sollen die PS4- und PS5-Angebote bei MediaMarkt noch länger laufen als der Rest des Black Friday Sales, nämlich bis zum 12. Dezember. Gerade die Top-Deals könnten aber natürlich schon viel früher ausverkauft sein.

Das bieten die drei gefeierten Actionspiele für PS4 & PS5

5:34 Uncharted: The Nathan Drake Collection - Test-Video zur PS4-Spielesammlung

Es geht hier um die Uncharted Nathan Drake Collection, die euch die ersten drei Teile der berühmten Action-Adventure-Reihe in einer überarbeiteten Version mit verbesserter Grafik und Steuerung für PS4 und PS5 liefert. Wer auf Abenteuer im Stile eines Indiana-Jones-Films steht, sollte die drei Spiele, in denen ihr mit dem Draufgänger Nathan Drake auf der ganzen Welt auf Schatzsuche geht, unbedingt mal gespielt haben.

Im ersten Teil reist ihr ins Amazonasgebiet und auf eine einsame Insel im Pazifik, um nach der legendären verschollenen Stadt Eldorado zu suchen. Das gefeierte Meisterwerk Uncharted 2: Among Thieves schickt euch auf den Spuren Marco Polos von der Türkei über Borneo bis in den Himalaya, wo Nathan das mythologische Shangri-La vermutet. In Uncharted 3 sucht ihr schließlich in London, Frankreich und der arabischen Wüste nach Hinweisen auf die Lage des versunkenen Atlantis.

Die Uncharted-Spiele liefern einige der spektakulärsten Action-Szenen der Spielegeschichte.

Gerade der erste Teil der Uncharted-Reihe setzt beim Gameplay besonders stark auf spektakuläre Action und wilde Schießereien, Schleichen spielt erst ab dem zweiten Teil eine größere Rolle. Wie es sich für ein ordentliches Action-Adventure gehört, gibt es zudem natürlich Kletter-Passagen, kleine Rätsel und Freiraum für die Erkundung der geheimnisvollen, sagenumwobenen Orte, die das wahre Highlight der Uncharted-Spiele sind.

