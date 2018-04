3 für 79 Euro-Aktion - PS4-Spiele im Angebot bei Saturn

Ihr könnt eure Spiele-Sammlung für die PS4 erweitern und dabei ein wenig sparen. Saturn bietet aktuell eine "3 für 79 Euro"-Aktion an. Ihr könnt euch aus ausgewählten PS4-Spielen drei auswählen und zahlt am Ende an der Kasse nur 79 Euro.

In der Regel bietet es sich hier an Spiele zu nehmen, die vom Preis her ungefähr auf einem Niveau sind. Auf diese Art lässt sich die größte Ersparnis herauskitzeln.

Ihr könnt zum Beispiel Call of Duty: WW2, Star Wars: Battlefront 2 und Wolfenstein 2 kombinieren. Dadurch erhaltet ihr die drei Spiele für 79 Euro statt für rund 100 Euro im aktuellen Preisvergleich.

3 für 79 Euro-Aktion bei Saturn

Das Angebot gilt bis zum 03. Mai oder solange der Vorrat reicht.