The Witcher: Kaum jemand kennt ihn, aber ohne diesen Mann würde es Geralt in den Spielen gar nicht geben

Maciej Kwiatkowski ist in den Witcher-Spielen für die Bewegungen von Geralt von Riva verantwortlich und hat mit Gamepressure über seine Arbeit gesprochen.

The Witcher 3: Wild Hunt feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag und gehört immer noch zu den beliebtesten Rollenspielen überhaupt. Maciej Kwiatkowski war an der Entwicklung des modernen Klassikers – und auch schon den beiden Witcher-Spielen zuvor – entscheidend involviert, auch wenn er nicht direkt im Rampenlicht steht.

Denn der MotionCapture-Performer "leiht" dem Hexer in den Spielen seine Bewegungen und hat ihm unter anderem auch seinen markanten Kampfstil verpasst. Auch für den vierten Hexer-Teil ist Kwiatkowski wieder im Einsatz, was unsere polnischen Kolleg*innen von Gamepressure zum Anlass genommen haben, ihn zu einem Interview zu treffen.

9:38 The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

Diese Themen werden im Interview besprochen

In dem Gespräch geht es weniger um das neue Spiel, als vielmehr die Arbeit als Motion Capture-Designer und das Thema allgemein. Maciej Kwiatkowski spricht unter anderem darüber:

welche Fähigkeiten beim Motion-Capturing gefragt sind

wie nahe Motion Capturing dem Theater steht

wie er das Verhältnis von Realimus und Ästhetik bei Kampfdarstellungen sieht

wie die Bewegungen eines Charakters vom Gameplay beeinflusst werden können

Außerdem zieht der Künstler einen spannenden Vergleich von Geralt zu Darth Vader. Das komplette englischsprachige Interview könnt ihr auf Gamepressure.com lesen:

The Witcher 4: Erste Tech-Demo enthüllt

Unterdessen wartet die Witcher-Community gespannt auf weitere Infos zum nächsten großen Serienteil The Witcher 4. Nachdem Ende 2024 bereits ein erster Trailer veröffentlicht wurde, präsentierte CD Projekt Red Anfang Juni 2025 eine Tech Demo, die Ciri als spielbare Heldin in der Region Kovir zeigt und vor allem optisch unheimlich beeindruckt.

Wie allerdings mehrfach betont wurde, zeigt diese Demo nicht die finale Optik des Spiels, sondern soll nur als visuelle Orientierung dienen. Alles, was in dem Video zu sehen ist, kann sich nach Aussage von CD Projekt Red zudem "noch ändern".

Für welche Plattformen das RPG erscheinen wird, ist genauso wenig bekannt wie ein Release-Datum. Vermutlich dürfte der Titel, an dem Maciej Kwiatkowski vermutlich erneut maßgeblich beteiligt sein wird, aber nicht vor 2027 erscheinen.