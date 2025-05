3 Spiele für 49€ bei Amazon: Mit diesen Angeboten für PS5 & Switch kontert der Händler den MediaMarkt-Sale!

Amazons Antwort auf den MediaMarkt-Sale: Auch hier könnt ihr jetzt 3 Spiele für Nintendo Switch oder PS5 für zusammen 49€ bekommen.

Schon am Montag hatte MediaMarkt einen großen Gaming-Sale gestartet, durch den ihr 3 Spiele für PS5, PS4, Switch, Xbox oder PC zusammen für nur 49€ abstauben könnt. Das konnte Amazon offenbar nicht auf sich sitzen lassen und ist nun mit einer ähnlichen Aktion nachgezogen. Deren Auswahl ist zwar leider eng begrenzt, aber zumindest ein paar lohnenswerte Schnäppchen sind dabei. Hier findet ihr die Übersicht:

Falls ihr bei Amazon nicht das Richtige findet, sollte ihr euch übrigens unbedingt auch noch einmal den MediaMarkt-Sale ansehen. Dieser bietet nämlich die weit größere Auswahl als Amazon. Insbesondere dann, wenn ihr nach Spielen für Nintendo Switch sucht, findet ihr dort die besseren Angebote, da bei MediaMarkt auch einige größere Switch-Exklusivspiele dabei sind:

Sowohl der Amazon- als auch der MediaMarkt-Sale enden am 9. Juni, einzelne Angebote könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

3 für 49€: 10 Spiele aus dem neuen Amazon-Sale

Wenn man von Ubisoft-Spielen wie Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest, Prince of Persia oder Mario + Rabbids: Sparks of Hope absieht, besteht die Auswahl bei Amazon vor allem aus etwas kleineren oder schon älteren Titeln. Zu den aktuellsten gehören beispielsweise das magische Sportspiel Harry Potter: Quiddith Champions und Bandai Namcos Action-Adventure Unknown 9: Awakening. Beide waren zum vollen Preis keine klare Kaufempfehlung, können jetzt aber einen Blick wert sein.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit einigen der spannendsten Spiele aus der Auswahl bei Amazon zusammengestellt: