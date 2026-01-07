30€-Geschenk von Amazon: Nur noch bis Freitag könnt ihr euch dieses kostenlose Extra sichern!

  • Anzeige

GamePro Deals
07.01.2026 | 06:43 Uhr


Bei Amazon könnt ihr gerade ein Geschenk im Wert von rund 30€ abstauben: Einen von Amazons beliebten Abo-Diensten, der normalerweise 9,99€ pro Monat für Prime-Mitglieder und 10,99€ pro Monat für alle anderen kostet, könnt ihr jetzt nämlich 3 Monate kostenlos nutzen – allerdings nur, wenn ihr den Service zum ersten Mal abonniert. In diesem Fall sollte euch das Angebot direkt hier angezeigt werden:

Das Angebot, das ursprünglich schon im November als Vorgeschmack auf den Black Friday Sale gestartet wurde, gilt allerdings nur noch bis zum 9. Januar, also bis Freitag. Euch bleibt somit nicht mehr viel Zeit.

Das bietet euch das Amazon-Geschenk

Amazon Music Unlimited bietet eine höhere Klangqualität als manch anderer Streaming-Dienst. Amazon Music Unlimited bietet eine höhere Klangqualität als manch anderer Streaming-Dienst.

Bei dem Abo-Service, den ihr für drei Monate gratis bekommen könnt, handelt es sich um Amazon Music Unlimited. Durch den Musik-Streamingdienst könnt ihr über 100 Millionen Songs ohne Werbunghören, alle mindestens in HD-Qualität und viele sogar in Ultra HD oder mit 3D Audio. Ihr könnt die Songs nicht nur online hören, sondern auch herunterladen, damit sie euch selbst dann zur Verfügung stehen, wenn ihr mal keine gute Internetverbindung habt.

Amazon Music Unlimited ist jetzt mit dem Hörbuch-Dienst Audible verknüpft. Amazon Music Unlimited ist jetzt mit dem Hörbuch-Dienst Audible verknüpft.

Seit 2025 ist Amazon Music Unlimited zudem mit dem Hörbuch-Dienst Audible verknüpft. Dadurch könnt ihr euch jeden Monat ein Hörbuch aus dem umfangreichen Katalog von Audible, der inzwischen mehr als 900.000 Titel umfasst, aussuchen und ohne zusätzliche Kosten hören. Wenn ihr mehr über die in Audible enthaltenen Hörbücher erfahren wollt, könnt ihr diesem Link folgen:

Neben Musik und Hörbüchern sind in Amazon Music Unlimited auch noch zahlreiche Podcasts enthalten, die ihr ebenfalls werbefrei anhören könnt. Übrigens solltet ihr beachten, dass sich das Abo nach den drei kostenlosen Monaten automatisch zum normalen Preis verlängert, falls ihr nicht vor deren Ablauf kündigt. Die Kündigung könnt ihr jedoch jederzeit völlig unkompliziert über die Amazon Music Mitgliedschafts-Einstellungen vornehmen.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
