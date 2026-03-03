Der beste Controller, den ich je hatte, ist genial, weil er eine Sache anders macht - und das supergünstig!

Ich habe lange nach dem richtigen Controller für mich gesucht und wurde endlich fündig. Für unter 50 Euro!

Es war für mich an der Zeit für einen neuen Controller und ich habe lange überlegt, welcher es denn werden soll. Klar für mich war im Grunde nur, dass ich das klassische "Xbox-Layout" mit den unterschiedlich positionierten Sticks haben wollte sowie Hall Effect.

Ich bin fündig geworden - für nicht einmal 50 Euro! Dieser Controller macht richtig Spaß. Auch deswegen, weil er eine Sache anders macht als die meisten, die ich ungewohnt, aber super finde.

Sogar Linus Tech Tipps krönte diesen Controller zum Preis-Leistungs-Sieger

Ich habe den EasySMX X20 nun schon seit einer Weile selbst im Einsatz und bin richtig happy: Für den Preis ist das Ding eine absolute Wucht. Und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Sogar die Hardware-Gurus von Linus Tech Tips (LTT) haben den X20 in ihrem großen Controller-Ranking als den unangefochtenen Preis-Leistungs-Sieger unter den Hall-Effect-Controllern gekürt.

Das "Mausklick"-Gefühl: Die Tasten sind anders als normal und das ist großartig

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Abgesehen von den Hall-Effect-Triggern und Sticks gibt's eine Besonderheit: Wenn ihr das erste Mal auf die X-, Quadrat-, Dreieck- und Kreis-Tasten (bzw. ABXY) drückt, werdet ihr euch kurz wundern.

Diese Tasten nutzen nämlich mechataktile Switches.

Das fand ich am Anfang ungewohnt und es fühlte sich seltsam an, aber nach einiger Eingewöhnungszeit finde ich es genial. Anstatt des üblichen, etwas schwammigen Gummigefühls (Membran), klicken diese Tasten wie eine hochwertige Gaming-Maus.

Der Vorteil: Sie lösen extrem schnell und präzise aus.

Sie lösen extrem schnell und präzise aus. Das Gefühl: Es ist ungewohnt, ja, aber nach zehn Minuten wollt ihr nichts anderes mehr. In meinen Augen gibt das Feedback beim Auslösen von Kombos oder schnellen Reaktionen in Shootern eine Sicherheit, die normale Controller einfach nicht bieten.

Hall-Effect, programmierbare Tasten an der Unterseite, 2,4 GHz und Switch-kompatibel

Der EasySMX X20 ist aber auch ansonsten vollgestopft mit Features, die man normalerweise nur bei "Pro"-Controllern für 150 Euro aufwärts findet. Ein Highlight sind ganz klar die Hall-Effect-Sticks und Trigger.

Was ist Hall-Effect überhaupt und warum schwört jeder darauf?

Bei herkömmlichen Sticks schleifen mechanische Bauteile aufeinander (Potentiometer), was irgendwann unweigerlich zu Verschleiß und dem gefürchteten Stick-Drift führt. Bei Hall-Effect-Sticks wird die Position über Magnetfelder gemessen. Da berührt sich nichts – ergo gibt es keinen mechanischen Verschleiß. Für mich ist das mittlerweile ein absolutes Ausschlusskriterium beim Kauf: Ohne Hall-Effect kommt mir kein Gamepad mehr ins Haus.

Auf der Unterseite des X20 findet ihr vier programmierbare Back-Paddles sowie die Locks für die Trigger-Tasten.

Für mich hat der EasySMX X20 genau den Sweetspot getroffen. Er ist günstig genug, um als "Schnäppchen" durchzugehen, aber technisch so gut ausgestattet, dass ich überhaupt keinen Need mehr für einen teuren Controller verspüre. Er bietet wirklich alles, was ein guter Controller braucht und bleibt dabei richtig günstig. SO geht Gamepad!

Die Specs im Überblick:

Sticks & Trigger: Hall-Effect-Sensoren (kein Drift, extrem präzise).

Hall-Effect-Sensoren (kein Drift, extrem präzise). Polling Rate: Satte 1000Hz (im 2,4-GHz- und Kabel-Modus), was für eine minimale Eingabeverzögerung sorgt.

Satte (im 2,4-GHz- und Kabel-Modus), was für eine minimale Eingabeverzögerung sorgt. Zusatztasten: 4 programmierbare Back-Paddles auf der Rückseite.

4 programmierbare Back-Paddles auf der Rückseite. Konnektivität: 2,4 GHz Dongle, Bluetooth 5.0 und USB-C Kabel.

2,4 GHz Dongle, Bluetooth 5.0 und USB-C Kabel. Kompatibilität: PC, Nintendo Switch, iOS und Android.

PC, Nintendo Switch, iOS und Android. Besonderheit: Mechanische Trigger-Locks (ihr könnt den Weg der Schultertasten für Shooter verkürzen).

Mechanische Trigger-Locks (ihr könnt den Weg der Schultertasten für Shooter verkürzen). Akku: 1000 mAh (hält bei mir locker 10–12 Stunden durch).