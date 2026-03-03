Der erfolgreichste PS5-Shooter überhaupt: Diesen Actionhit gibt's jetzt günstig wie nie im Top-Angebot!

Die abwechslungsreichen Schauplätze sind einer der Vorzüge dieses PS5-Shooterhits.

Den Actionhit, der laut Analysten von Circana zumindest in den USA das „best-selling“ PS5-Spiel überhaupt ist (gemessen am Umsatz, Stand 12.11.2025) könnt ihr euch gerade günstig im Sonderangebot schnappen: Bei Amazon bekommt ihr den großen AAA-Shooter, der im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, aktuell für 29,51€ und somit über 50€ günstiger. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den besten Preis aller Zeiten:

Amazon verrät nicht, wie lange der Deal noch laufen wird. Falls er schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr euch mit einigen weiteren PS5-Angeboten trösten:

Zurück in die 90er: Das ist der erfolgreichste PS5-Shooter!

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Es geht hier um Call of Duty: Black Ops 6, den Ende 2024 erschienenen Teil der erfolgreichsten Shooter-Reihe der Welt, der das übliche Paket aus kompetitivem Multiplayer, Zombie-Modus und Kampagne bietet. Gerade letztere gehört auf jeden Fall zu den besseren unter den CoD-Spielen, auch und gerade im Vergleich zum lieblosen Modern Warfare 3 aus 2023 und dem mehr auf Koop ausgelegten Black Ops 7 aus 2025.

Wenn ihr also einfach mal wieder eine kurzweilige Solo-Kampagne mit dem typischen überzeichneten CoD-Bombast genießen wollt, ist Black Ops 6 unter den jüngeren Call of Dutys die beste Wahl. Hier erlebt ihr eine Geschichte im Stile eines Agenten-Thrillers, die euch in den Golfkrieg der 90er zurückversetzt und euch kreative Missionen an abwechslungsreichen Schauplätzen bietet, von der klassischen Basis-Infiltration bis zum Überfall auf ein Casino.

8:19 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus

Auch beim Zombie-Modus macht Black Ops 6 keine Experimente, sondern bietet bewährte, weitgehend lineare Koop-Action, die euch unter anderem durch eine harmonisch wirkende Kleinstadt in den USA und eine weniger idyllische Gefängnisinsel führt. Der Multiplayer bietet ebenfalls im Grunde mehr vom Bekannten, wobei auf vergleichsweise kompakte Maps gesetzt wird, um das Tempo hochzuhalten.

Alles in allem erfindet Black Ops 6 das Rad also nicht neu. Trotzdem oder vielleicht gerade, weil es sich auf die alten Stärken der Reihe besinnt, ist es laut Bewertungen von Kritikern das beste Call of Duty, das für PS5 erschienen ist, mit einem Wertungsdurchschnitt von 83 Punkten laut OpenCritic. Seit Black Ops 4 aus 2018 hat kein anderer Shooter der Reihe mehr so gute Bewertungen kassiert.