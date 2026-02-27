WO WAR GONDOR, ALS DIE WESTFOLD FIEL? - Hier erfahrt ihr es!

Diese Szene aus Der Herr der Ringe: Die zwei Türme hat Kultstatus. Aber die Frage bleibt: Wo war denn nun eigentlich Gondor, als die Westfold fiel?

Herr der Ringe ist auch über 20 Jahre nach Erscheinen der Kinofilme von Peter Jackson absoluter Kult. Noch immer entdecken Fans Details und graben sich durch die tiefe, schier endlose Lore von Mittelerde, seien es im Silmarillion oder im Buch der verschollenen Geschichten.

Hier sage ich euch nicht nur, wie ihr statt des sündhaft teuren, 2026 erscheinenden Minas Tirith-Sets von LEGO eine tolle Alternative bauen könnt, die noch dazu beleuchtet und günstig ist, sondern ihr bekommt die Antwort auf die Frage: "WO WAR GONDOR, ALS DIE WESTFOLD FIEL?"

LEGO Minas Tirith kommt 2026: Doch es wird teuer - ich habe vor 2 Jahren eine Alternative gefunden

Wir alle lieben Minas Tirith. Die sieben Ringe der Stadt, der Weiße Baum, der Felssporn, der sich wie ein Schiffsbug durch die Ebenen des Pelennor pflügt – architektonisch ist das einfach das Nonplusultra im Fantasy-Genre und eine der beeindruckendsten Städte, die je auf der Kinoleinwand zu sehen waren.

Das Problem? Marktführer LEGO hat zwar mit Bruchtal (Rivendell) und Barad-dûr zwei absolute Bretter abgeliefert, aber Minas Tirith glänzt im offiziellen Sortiment bisher durch Abwesenheit.

Allerdings: LEGO Minas Tirith erscheint 2026. Das Problem nur: Es wird sauteuer.

Minas Tirith im Kleinformat aus über 1.600 Teilen

Sogar mit Beleuchtung: Dieses Mini-Set von Minas Tirith von der LEGO-Alternative habe ich mir selbst geholt. Es ist richtig gut aus!

Zum Glück gibt's mittlerweile Alternativen zu LEGO und eine davon habe ich mir selbst geholt: Minas Tirith im Miniaturformat, beleuchtet und aus 1.680 Klemmbausteinen. Das Set kommt dabei mit kleiner Umgebung und Schild und steht nun sehr dekorativ bei mir auf dem Regal.

Der Aufbau hat schon einige Stunden in Anspruch genommen, aber das Endergebnis kann sich richtig sehen lassen! Wohingegen LEGO Minas Tirith fast 700€ kosten soll, zahlt ihr hier nicht einmal 50€.

Wo war Gondor, als die Westfold fiel? Hier kommt endlich die Antwort!

Dass diese Frage von König Théoden überhaupt so eine Wucht entfaltet, liegt an der meisterhaften Inszenierung von Peter Jackson. Aber eine wichtige Info vorweg: Im Buch stellt Théoden diese Frage so gar nicht – dort ist er ein weiserer, wenn auch vom Alter gezeichneter Herrscher.

Denn: Gondor war zu dieser Zeit selbst mitten in einen Krieg verwickelt, den es kaum gewinnen konnte, denn Mordor griff bereits von allen Seiten an. In den Filmen sieht man das nur im Ansatz durch Frodos Aufeinandertreffen mit Faramir.

Die geopolitische Lage in Mittelerde: Ein Zweifrontenkrieg für Gondor

Meiner Meinung nach wird Gondor hier zu Unrecht als „unzuverlässiger Verbündeter“ dargestellt. In Wahrheit befand sich das Reich von Denethor II. in einer strategischen Zange. Während die Westfold (ein westlicher Teil Rohans, angrenzend an Isengart) von Sarumans Uruk-hai überrannt wurde, passierte in Gondor Folgendes:

Die Bedrohung durch die Korsaren von Umbar: Im Süden Gondors landeten Schiffe der Korsaren an. Das bedeutete, dass Gondor Truppen an der Küste binden musste, die sonst im Norden hätten helfen können. Im Film wird dieser Konflikt nur kurz angeschnitten, in der Geschichte selbst sind die Korsaren eine echte Bedrohung.

Die Belagerung von Osgiliath: Osgiliath war die alte Hauptstadt und die einzige befestigte Brücke über den großen Fluss Anduin. Wenn diese Stadt fällt, ist der Weg nach Minas Tirith frei. Gondor musste die mittlerweile vom Krieg in eine Ruine verwandelte Stadt um jeden Preis (unter Boromir und Faramir) verteidigen, um Mordor aufzuhalten.

Minas Tirith, die Weiße Stadt. Als ich sie das erste Mal im Kinofilm gesehen hatte, war ich absolut Hin und Weg.

Der strategische "Bluff" von Saruman kommt noch dazu

Saruman hat den Angriff auf die Westfold perfekt geplant. Er wusste, dass Gondor durch die ständigen Angriffe aus Mordor gelähmt und Rohan für sich selbst einstehen musste, gleichzeitig machte er sich ans Werk, Théoden unter seinen dunklen Einfluss zu bringen.

Wenn Rohan fällt, ist Gondor isoliert. Saruman wollte sich Rohan als eigenes „Königreich“ sichern, bevor Sauron den Rest der Welt schluckte, denn so sehr Saruman Sauron auch fürchtete, im Kern war es sein Ziel, für sich selbst große Macht zu erlangen.

Dass Gondor also nicht half, war kein Verrat, sondern das Ergebnis einer perfekten militärischen Blockade durch die dunklen Mächte.

Die Westfold ist übrigens eine Region in Rohan. Ihr wichtigster Stützpunkt ist die Hornburg in Helms Klamm. Wenn die Westfold fällt, ist der Weg in die Hauptstadt Edoras frei. Deshalb war Théoden so verzweifelt – es ging um das nackte Überleben seines Volkes.

Tja, jetzt wisst ihr, wo Gondor war, als die Westfold fiel. Und ich muss wohl mal wieder Herr der Ringe schauen.