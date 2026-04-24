3000 Spiele für Switch & Switch 2 jetzt im Angebot: Das sind unsere 10 Top-Empfehlungen!

Unter den aktuellen Sonderangeboten im Nintendo eShop finden sich einige von Kritikern gefeierte Superhits.

Im Nintendo eShop laufen gerade mal wieder eine ganze Menge Sonderangebote: Aktuell könnt ihr über 3000 Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben! Ein paar der Top-Deals laufen allerdings nur noch bis Sonntag, also solltet ihr besser bald dort vorbeischauen. Unten haben wir euch 10 Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, findet die Übersicht hier:

Hades II

0:45 Hades 2 im Release-Trailer

Autoplay

Angebot gültig bis: 28. April

Hades II ist das plattformübergreifend am besten bewertete Spiel des letzten Jahres, mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 94 Punkten laut OpenCritic. In dem Roguelike schnetzelt ihr euch ähnlich wie in Diablo aus der Top-Down-Perspektive durch Horden von Monstern, allerdings in einem Setting, das auf der griechischen Mythologie basiert. Scheitert ihr, fangt ihr zwar von vorn an, schaltet aber permanente Upgrades und neue Teile der Story frei.

Im Vergleich zum Vorgänger liefert Teil 2 mit Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt, eine neue Hauptfigur und außerdem einen neuen Feind: Diesmal kämpft ihr gegen die Titanen der Zeit. Dabei könnt ihr abermals auf die Hilfe der Götter zählen, die euch im Laufe eines Runs für eure Taten mit mächtigen Fähigkeiten belohnen. Die Switch 2 Edition liefert euch ohne Aufpreis bessere Texturen und Grafikeffekte sowie eine Framerate von 120 fps im TV-Modus. Übrigens gibt’s gerade auch den Vorgänger im Angebot:

Sid Meier's Civilization VII

16:15 Civilization 7 - Test-Video zur neuen Weltreich-Strategie

Angebot gültig bis: 26. April

Wie seine Vorgänger ist auch Civilization 7 wieder ein komplexes Rundenstrategiespiel, mit dem man hunderte Stunden verbringen kann. Euer Ziel ist es, euer Volk über mehrere Zeitalter (diesmal Antike, Zeitalter der Entdeckungen und Moderne) hinweg zur Vorherrschaft über die ganze Welt zu führen. Das könnt ihr mit militärischen Mitteln tun, euch stehen jedoch auch andere Wege wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Diplomatie offen.

Neu am siebten Teil ist unter anderem, dass ihr nun nicht mehr dieselbe Zivilisation durch alle Epochen hindurch spielt, sondern bei jedem Zeitalter wechselt. So könnt ihr beispielsweise mit den antiken Griechen starten, dann zu den Mongolen wechseln und schließlich in der Moderne bei den Amerikanern ankommen. Die Nintendo Switch 2 Edition bringt neben höherer Auflösung bis zu 4K auch Maussteuerung mit, die bei einem Strategiespiel natürlich besonders praktisch ist.

High On Life

1:52 High On Life ist ein verrückter Shooter von einem der Rick and Morty-Macher

Angebot gültig bis: 5. Mai

Auch High On Life könnt ihr sowohl in der Switch-Version als auch in der verbesserten Nintendo Switch 2 Edition mit höherer Auflösung, flüssigerer Framerate, Unterstützung der Maussteuerung und weiteren Verbesserungen günstiger bekommen. Der schräge First Person Shooter schickt euch als Kopfgeldjäger an die unterschiedlichsten Orte im Universum, vom Dschungel mit skurriler Flora bis hin zur Großstadt im Inneren eines Asteroiden.

Eure gefährliche Mission ist, den Boss eines Kartells, das die Menschheit bedroht, unschädlich zu machen. Dabei könnt ihr auf die Hilfe lebender, sprechender Schusswaffen zurückgreifen, die nie um einen witzigen Kommentar verlegen und dank des makabren Humors sowie der tollen Präsentation im Animationsfilm-Stil ein Highlight des Spiels sind. Die Story-Erweiterung High On Knife ist in den Versionen für Switch und Switch 2 übrigens bereits enthalten.

Hello Kitty Island Adventure

1:29 Animal Crossing-Fans sollten bloß nicht das neue Hello Kitty-Spiel für Switch verpassen!

Angebot gültig bis: 26. April

Wer Hello Kitty Island Adventure für nicht mehr als ein niedliches, kleines Lizenzspiel hält, macht einen gewaltigen Fehler: Es handelt sich nämlich um eine umfangreiche Mischung aus einer Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing und einem Open-World-Erkundungsspiel, das viele Dutzend Stunden Spielzeit bietet und hohe Kritikerwertungen eingesammelt hat. Der internationale Durchschnitt liegt laut OpenCritic bei respektablen 81 Punkten.

Ihr erforscht acht verschiedene Regionen, die vom Grund des Ozeans bis hin zur Insel über den Wolken reichen und mysteriöse Ruinen voller Rätsel bieten. Zudem freundet ihr euch mit über 40 Charakteren aus dem Hello-Kitty-Universum an und erlebt zahlreiche Abenteuer und Quests, die euch etwa mit einer Lore durch Lava rasen oder eine Geburtstagsfeier organisieren lassen. Daneben gestaltet ihr euer Zuhause und geht Aktivitäten wie Angeln und Kochen nach.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt Spielszenen aus der Neuauflage

Angebot gültig bis: 26. April

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition liefert euch drei der ganz großen Hits unter den Open-World-Actionspielen, deren Scores auf Metacritic im Original bei 97 bis 95 Punkten liegen, in einer neuen und technisch verbesserten Version. Alle drei lassen euch in der Third-Person-Perspektive fiktive amerikanische Städte erkunden, wobei ihr in gestohlenen Wagen durch die Straßen rast und tief in die Welt der organisierten Kriminalität eintaucht.

GTA III orientiert sich dabei an klassischen Mafia-Filmen wie Der Pate oder GoodFellas und führt euch ins an New York erinnernde Liberty City, während das deutlich buntere GTA: Vice City von der 80er-Actionserie Miami Vice inspiriert ist und euch in eine Stadt mit sonnigen Stränden schickt. GTA San Andreas lässt euch sogar einen ganzen Bundesstaat mit drei an Los Angeles, San Francisco und Las Vegas angelehnten Städten erkunden.

Human Fall Flat

1:17 Human: Fall Flat im Trailer

Angebot gültig bis: 29. April

Human Fall Flat ist ein Puzzle-Platformer, der vor allem auf seine Physiksimulation setzt. In den abgedrehten 3D-Leveln ist die Schwerkraft euer größter Feind: Wie der Titel schon andeutet, verliert eure Figur schnell das Gleichgewicht und liegt flach auf dem Boden, wenn ihr nicht aufpasst – oder stürzt gar in einen bodenlosen Abgrund. Oft müsst ihr zudem kleine Rätsel lösen, um die zahlreichen Hindernisse zu überwinden.

Zu den größten Stärken von Human Fall Flat gehören seine vielen skurrilen Ideen und enorm abwechslungsreichen Level, die euch etwa ein überdimensionales Feuerwehrauto erklimmen oder einen riesigen Ballon aufblasen lassen. Seit dem Release wurden sogar noch viele neue, kreative Level hinzugefügt. Am meisten Spaß hat man mit Human Fall Flat übrigens im Koop für bis zu acht Personen, ihr könnt jedoch auch allein spielen.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Angebot gültig bis: 29. April

Mit Persona 5 Royal könnt ihr euch jetzt eines der besten JRPGs überhaupt, das auf Metacritic bei eindrucksvollen 94 Punkten steht, satte 70 Prozent günstiger schnappen. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage, die dem ursprünglichen Persona 5 zahlreiche Extra-Inhalte wie einen zusätzlichen Stadtteil, ein drittes Semester, ein neues Party-Mitglied, größere Dungeons sowie neue Gegner und Waffen hinzufügt. Ihr könnt dadurch mit einer Spielzeit von rund 100 bis 150 Stunden rechnen.

Wie üblich in der Persona-Reihe spielt ihr einen japanischen Schüler, der tagsüber seinen Schulalltag meistern muss und nachts mit seinen Freunden in eine düstere, gefährliche Parallelwelt reist. Diesmal dringt ihr durch das sogenannte Metaverse ins Unterbewusstsein der Bewohner Tokios ein. Dieses manifestiert sich in sogenannten Palästen, in denen ihr skurrile Monster bekämpft, um die betreffenden Personen zu besseren Menschen zu machen.

Yooka-Replaylee

15:16 Neue Grafik, besseres Gameplay, mehr Inhalt: Yooka Replaylee ist absolut fantastisch

Angebot gültig bis: 29. April

Yooka-Replaylee ist die erst Ende 2025 erschienene, aufwendige Neuauflage des Jump&Run-Hits Yooka Laylee aus 2017. Sie bietet nicht nur hübschere Grafik, sondern auch Verbesserungen an der Steuerung und Kameraführung sowie ganz neue Inhalte und Features. So könnt ihr euch jetzt zusätzlichen Herausforderungen stellen und bekommt endlich eine Karte, welche die Navigation durch die offenen Spielwelten deutlich erleichtert.

Wie schon beim Original handelt es sich um einen klassischen 3D-Platformer im Stil von Hits der N64-Ära wie Banjo-Kazooie. Auch hier spielt ihr ein schräges Duo, nämlich das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee, die gemeinsam den Schurken Capital B daran hindern wollen, alle Bücher der Welt zu stehlen. Dazu reist ihr direkt in die knallbunten Welten dieser Bücher, die vom tropischen Dschungel bis zur Weltraumpiratenwelt eine Menge Abwechslung bieten.

BioShock: The Collection

1:36 BioShock: The Collection - Launch-Trailer zur Remastered-Sammlung

Angebot gültig bis: 26. April

Mit BioShock: The Collection bekommt ihr für nicht mal 10€ gleich drei legendäre Action-Klassiker, zusammen mit allen Singleplayer-Erweiterungen. BioShock 1 und 2 werden euch sogar in der deutlich hübscheren Remastered-Version geliefert, was BioShock Infinite nicht nötig hat, da es auch nach heutigen Maßstäben noch gut aussieht. Alle drei Spiele sind First-Person-Shooter, die vor allem wegen des tollen Artdesigns und der dichten Atmosphäre berühmt geworden sind.

Die ersten beiden Teile schicken euch in die Unterwasserstadt Rapture, die als eine utopische neue Welt geplant war, aber schon halb verfallen und zu einem skurrilen Albtraum verkommen ist, als ihr dort eintrefft. Auch die wunderschöne Stadt über den Wolken namens Columbia, die ihr in Bioshock Infinite besucht, sollte ein Paradies sein und ist bei eurer Ankunft sogar noch intakt. Kurz danach bricht allerdings auch hier das Chaos aus, wozu ihr selbst eine Menge beitragt.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

In Fatal Frame II erkunden diese Zwillingsschwestern ein Dorf voller Geister.

Angebot gültig bis: 5. Mai

Erst im März hat der Horrorspiel-Klassiker Fatal Frame II (auch bekannt als Project Zero II) nach über 22 Jahren endlich eine Neuauflage bekommen, die ihr jetzt schon günstiger abstauben könnt. Diese bietet komplett neue Grafik mit stimmungsvollen Lichteffekten, die zusammen mit dem neuen 3D-Sound für noch mehr Grusel sorgen, sowie eine komplett modernisierte Steuerung im Stil aktueller Third-Person-Spiele und sogar ganz neue Gebiete und Nebengeschichten.

Die Fatal-Frame-Reihe bietet klassischen Survival-Horror und legt dabei mehr Wert auf Atmosphäre und psychologischen Horror als auf Action. Ein zentrales Gameplay-Element ist stets die Camera Obscura, mit der sich Geister einfangen und mit bloßem Auge unsichtbare übernatürliche Phänomene sichtbar machen lassen. Teil 2 dreht sich um Zwillingsschwestern, die sich in einem gruseligen, von Geistern bewohnten Dorf verlaufen haben.

Über 3000 weitere Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot schnappen!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur eine kleine Auswahl aus den tausenden Sonderangeboten, die ihr aktuell im Nintendo eShop abstauben könnt und die von Shootern über Strategie- und Rollenspiele bis hin zu Jump&Runs reichen. Falls ihr bei uns noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also unbedingt selbst noch einmal einen Blick auf die Deals werfen. Hier findet ihr die Übersicht: