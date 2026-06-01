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Für mich war Prince of Persia: The Sands of Time damals eine absolute Offenbarung. Das halsbrecherische Parkour-Gameplay, die dichte orientalische Atmosphäre und die wunderschön erzählte Geschichte haben mich wochenlang an den kastenförmigen Röhrenmonitor gefesselt.

Wenig später erblickte dann Assassin’s Creed das Licht der Welt. Plötzlich kletterten wir als Altaïr durch das Heilige Land und später mit Ezio durch das Italien der Renaissance. Der Prinz geriet in Vergessenheit, und auch ich bin damals komplett ins Lager der Meuchelmörder gewechselt. Die Parkour-Mechaniken fühlten sich vertraut an, die Welten wurden größer, und die alte Liebe zum Prinzen verstaubte langsam im virtuellen Regal.

Aber vor zwei Jahren ist die legendäre Prinzen-Saga zurückgekehrt – und das actiongeladener denn je!

Die Rückkehr von Prince of Persia – oder etwa doch nicht?!

Als die ersten Trailer zu The Lost Crown gezeigt wurden, war ich ehrlich gesagt skeptisch. Ein 2,5D-Sidescroller? Ein neuer Hauptcharakter namens Sargon statt des klassischen Prinzen? Doch ich habe mich gewaltig geirrt. Sobald ihr den Controller in die Hand nehmt und die ersten Schritte auf dem verfluchten Berg Qaf macht, spürt ihr die selbe Magie wie bei "The Sands of Time" damals.

Simon Berger Seit Simon im Jahr 2003 das erste Mal in Prince of Persia: The Sands of Time eigenhändig die Uhr zurückdrehen durfte, lässt ihn die Faszination für geschmeidigen Parkour vor orientalischer Szenerie nicht mehr los. The Lost Crown ist daher für ihn eine sehr gelungene Videospiel-Dreifaltigkeit aus packenden Kämpfen, präzisem Plattforming und brillantem Metroidvania-Leveldesign.

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Warum Prince of Persia: The Lost Crown so genial ist

Im Test der Kolleginnen und Kollegen von GamePro sahnte das Spiel eine hervorragende Wertung von 86 Punkten ab. Und diese Top-Wertung ist mehr als verdient. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S läuft das Abenteuer butterweich mit flüssigen Bildraten, was bei den extrem schnellen Kämpfen und den knackigen Plattforming-Passagen auch bitter nötig ist.

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Die Kämpfe sind ebenfalls eine Wucht: Ihr kombiniert Sargons Zwillingsklingen mit flinken Ausweichmanövern, Paraden und starken Spezialangriffen. Richtig genial wird es jedoch, wenn die altbekannten Zeitkräfte ins Spiel kommen. Diese dienen nicht nur dazu, Feinde auszutricksen, sondern sind ein essenzieller Bestandteil des Leveldesigns. Ihr könnt beispielsweise eine Schattenkopie eurer selbst an einem bestimmten Ort platzieren und euch per Knopfdruck dorthin zurückteleportieren.

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Autoplay

Das sorgt für fantastische Rätselketten und verlangt euren grauen Zellen einiges ab. Die Spielwelt auf dem Berg Qaf ist riesig, verwinkelt und voller Geheimnisse. Überall gibt es versteckte Pfade, mächtige Bosse und nützliche Upgrades zu entdecken, ganz so, wie man es von einem erstklassigen Genre-Vertreter erwartet.

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Falls ihr also wie ich eine längere Pause vom Prinzen eingelegt habt oder einfach nach einem packenden Action-Adventure sucht, das eure Reflexe fordert, solltet ihr jetzt nicht länger zögern. Amazon hat den Preis für die PS5-Version von Prince of Persia: The Lost Crown drastisch gesenkt. Es ist die perfekte Gelegenheit, dieses zu Unrecht manchmal übersehene Meisterwerk nachzuholen.