Nintendo-Fan erfährt auf schmerzhafte Art und Weise, dass man seinen 3DS nicht bei heißem Wetter in der Hosentasche haben sollte

Die Sommerhitze kann Handhelds schwer zusetzen. Aber bestimmte 3DS-Modelle scheinen unter einem besonderen Problem zu leiden.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
16.06.2026 | 19:41 Uhr

Eine Überraschung dieser Art wollen wir alle in den nächsten Hitzetagen lieber vermeiden (Bildquelle: Reddit, Ozyfm). Eine Überraschung dieser Art wollen wir alle in den nächsten Hitzetagen lieber vermeiden (Bildquelle: Reddit, Ozyfm).

Die Sommerhitze lässt sich mit einem kühlen Getränk oder am Wasser wunderbar genießen, trotzdem ist mit den hohen Temperaturen nicht zu spaßen. Egal, ob Mensch, Tier oder Gerät: Das Wetter kann heftige Folgen haben. In diesem Fall ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen, aber den Handheld hat es übel erwischt.

Spieler transportiert 3DS XL in der Hosentasche und erlebt böse Überraschung

Ein wenig Humor scheint Reddit-User Ozyfm noch geblieben zu sein. Die Person betitelt ein vielsagendes Bild mit den Worten: "Heute habe ich gelernt, dass man seinen N3DS XL [Nintendo 3DS XL] nicht in der Hosentasche mitnehmen soll, wenn es draußen heiß ist."

Dazu zeigt der User die Rückseite des Handhelds, die sich geradezu abgeschält hat.

Video starten 41:14 Nintendos größter Flop ist zurück: Das Virtual Boy "Remake" im Test

Richtig große Stücke der Lackierung haben sich hier einfach abgelöst, sodass eine Art unfreiwilliger Camouflage-Look entstanden ist. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Community zeigt ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche Mitglieder sind irritiert oder können gar nicht glauben, dass der Schaden nur bei einem einzigen Transport in der Hosentasche entstanden sein soll. Dazu verrät Ozyfm in den Kommentaren, dass eine leichte Ablösung an den Seiten schon zuvor begonnen hatte, es aber noch nicht annähernd so schlimm aussah.

Jetzt will der Nintendo-Fan sich eine neue Backplate und eine Schutzhülle holen. Andere Community-Mitglieder mahnen dagegen nicht nur vor den Folgen von Hitze kombiniert mit hoher Luftfeuchtigkeit, sondern kennen auch das ganz generelle "Abschäl-Problem" beim Nintendo 3DS, beziehungsweise bestimmten Modellen. Die Reibung spielt in der Hosentasche natürlich auch eine große Rolle.

User dragossk berichtet beispielsweise:

Das ist mir auch passiert, als ich auf dem Weg zu meinem Transfer durch den Flughafen gerannt bin. Ich habe den 3DS einfach in die Hosentasche gesteckt, weil das schneller ging, und bin losgelaufen, weil der Flug mit Verspätung ankam. Am Ende hätte ich gar nicht rennen müssen. Ich bin total am Boden zerstört. Jetzt hat er eine Schutzhülle, also aus den Augen, aus dem Sinn.

Mehr zu Nintendo Handhelds:
Extreme Hitze in Deutschland - Vermeidet diesen Fehler beim Zocken mit der Nintendo Switch 2 jetzt unbedingt
von Eleen Reinke
Extreme Hitze in Deutschland - Vermeidet diesen Fehler beim Zocken mit der Nintendo Switch 2 jetzt unbedingt
Pokémon-Fan bekommt Nachricht von seiner Frau: Hat ihren alten GBA SP und Pokémon Rubin auf dem Dachboden gefunden - Spielstand von damals ist noch drauf
von Samara Summer
Pokémon-Fan bekommt Nachricht von seiner Frau: Hat ihren alten GBA SP und Pokémon Rubin auf dem Dachboden gefunden - Spielstand von damals ist noch drauf

Nach Aussage von User LookingForOddThings leiden bestimmte Varianten unter dem Problem, nämlich die Launch-Modelle mit Metallic-Look und die Zelda-Exemplare. Die SNES-Edition sowie Pink/Weiß und Schwarz/Grün nennt die Person dagegen als Positivbeispiele.

Jedenfalls ist das ein guter Reminder für die nächsten Tage, in denen die Temperaturen vielerorts auf über 30 Grad klettern sollen. Auch beispielsweise mit Switch (2) und Steam Deck ist da Vorsicht geboten. Einen entsprechenden Artikel haben wir euch oben verlinkt.

Kennt ihr das Abschälproblem? Und habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit Geräten in zu großer Sommerhitze gemacht?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Nintendo-Fan erfährt auf schmerzhafte Art und Weise, dass man seinen 3DS nicht bei heißem Wetter in der Hosentasche haben sollte

vor 58 Minuten

Nintendo-Fan erfährt auf schmerzhafte Art und Weise, dass man seinen 3DS nicht bei heißem Wetter in der Hosentasche haben sollte
Nintendo bringt ein längst überfälliges Switch-Update und beerdigt damit endlich mein größtes Nerv-Feature

vor einer Stunde

Nintendo bringt ein längst überfälliges Switch-Update und beerdigt damit endlich mein größtes Nerv-Feature
LEGO-Fan entdeckt, das 2 fast identische Steine unterschiedlich hoch sind und treibt die halbe Community auf die Palme - Hälfte der LEGO-Bauten sind jetzt illegal

vor einer Stunde

LEGO-Fan entdeckt, das 2 fast identische Steine unterschiedlich hoch sind und treibt die halbe Community auf die Palme - "Hälfte der LEGO-Bauten sind jetzt illegal"
Assassins Creed Black Flag Resynced holt mit neuen Quests nach, was überfällig war: Einer meiner liebsten Charaktere bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient

vor einer Stunde

Assassin's Creed Black Flag Resynced holt mit neuen Quests nach, was überfällig war: Einer meiner liebsten Charaktere bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient
mehr anzeigen