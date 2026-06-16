Nintendo-Fan erfährt auf schmerzhafte Art und Weise, dass man seinen 3DS nicht bei heißem Wetter in der Hosentasche haben sollte

Eine Überraschung dieser Art wollen wir alle in den nächsten Hitzetagen lieber vermeiden (Bildquelle: Reddit, Ozyfm).

Die Sommerhitze lässt sich mit einem kühlen Getränk oder am Wasser wunderbar genießen, trotzdem ist mit den hohen Temperaturen nicht zu spaßen. Egal, ob Mensch, Tier oder Gerät: Das Wetter kann heftige Folgen haben. In diesem Fall ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen, aber den Handheld hat es übel erwischt.

Spieler transportiert 3DS XL in der Hosentasche und erlebt böse Überraschung

Ein wenig Humor scheint Reddit-User Ozyfm noch geblieben zu sein. Die Person betitelt ein vielsagendes Bild mit den Worten: "Heute habe ich gelernt, dass man seinen N3DS XL [Nintendo 3DS XL] nicht in der Hosentasche mitnehmen soll, wenn es draußen heiß ist."



Dazu zeigt der User die Rückseite des Handhelds, die sich geradezu abgeschält hat.

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Autoplay

Richtig große Stücke der Lackierung haben sich hier einfach abgelöst, sodass eine Art unfreiwilliger Camouflage-Look entstanden ist. Aber seht selbst:

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Die Community zeigt ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche Mitglieder sind irritiert oder können gar nicht glauben, dass der Schaden nur bei einem einzigen Transport in der Hosentasche entstanden sein soll. Dazu verrät Ozyfm in den Kommentaren, dass eine leichte Ablösung an den Seiten schon zuvor begonnen hatte, es aber noch nicht annähernd so schlimm aussah.

Jetzt will der Nintendo-Fan sich eine neue Backplate und eine Schutzhülle holen. Andere Community-Mitglieder mahnen dagegen nicht nur vor den Folgen von Hitze kombiniert mit hoher Luftfeuchtigkeit, sondern kennen auch das ganz generelle "Abschäl-Problem" beim Nintendo 3DS, beziehungsweise bestimmten Modellen. Die Reibung spielt in der Hosentasche natürlich auch eine große Rolle.

User dragossk berichtet beispielsweise:

Das ist mir auch passiert, als ich auf dem Weg zu meinem Transfer durch den Flughafen gerannt bin. Ich habe den 3DS einfach in die Hosentasche gesteckt, weil das schneller ging, und bin losgelaufen, weil der Flug mit Verspätung ankam. Am Ende hätte ich gar nicht rennen müssen. Ich bin total am Boden zerstört. Jetzt hat er eine Schutzhülle, also aus den Augen, aus dem Sinn.

Nach Aussage von User LookingForOddThings leiden bestimmte Varianten unter dem Problem, nämlich die Launch-Modelle mit Metallic-Look und die Zelda-Exemplare. Die SNES-Edition sowie Pink/Weiß und Schwarz/Grün nennt die Person dagegen als Positivbeispiele.

Jedenfalls ist das ein guter Reminder für die nächsten Tage, in denen die Temperaturen vielerorts auf über 30 Grad klettern sollen. Auch beispielsweise mit Switch (2) und Steam Deck ist da Vorsicht geboten. Einen entsprechenden Artikel haben wir euch oben verlinkt.

Kennt ihr das Abschälproblem? Und habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit Geräten in zu großer Sommerhitze gemacht?