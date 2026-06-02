Pokémon-Fan bekommt Nachricht von seiner Frau: Hat ihren alten GBA SP und Pokémon Rubin auf dem Dachboden gefunden - Spielstand von damals ist noch drauf

Ein großartiger Dachboden-Fund: Ein Reddit-User zeigt das Kindheits-Spiel seiner Frau.

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Samara Summer
02.06.2026 | 19:13 Uhr

Wer so was auf dem Dachboden findet, hat vieles richtig gemacht (Bildquelle: Reddit, fisher-alters). Wer so was auf dem Dachboden findet, hat vieles richtig gemacht (Bildquelle: Reddit, fisher-alters).

Viele von uns haben früher den selben Fehler gemacht und auch ich gehöre leider zu diesen Personen: Ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Großteil meiner alten Gaming-Hardware und Spiele zu Ramschpreisen vertickt.

Daher bin ich immer etwas neidisch, wenn ich sehe, dass andere Leute cleverer waren und die Sachen aufbewahrt – oder sie womöglich einfach vergessen – haben. So wie im Fall dieses glücklichen Fundes.

Frau findet alten Nintendo-Handheld und Pokémon-Spiel wieder

Reddit-User fisher-alters teilt die Story und berichtet, dass er eine überraschende Textnachricht von seiner Frau bekommen habe. In dieser stand nur: "Schau mal, was ich auf dem Dachboden gefunden habe."

Die angehängten Bilder verdeutlichen, um was es geht: Ein Game Boy Advance SP in coolem NES-Design und ein Pokémon Rubin-Modul, auf dem sich sogar noch ein alter Spielstand befindet.

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Es handelt sich laut dem User tatsächlich um die Version des Spiels, die seine Frau als Kind besessen hat. Wir können also jetzt sehen, wie weit sie bei diesem Spieldurchlauf gekommen ist: rund 17 Stunden Spielzeit, 3 Badges und 25 Taschenmonster im Pokédex.

Sowohl der Handheld als auch das Spiel scheinen außerdem in top Zustand zu sein. Es handelte sich also vermutlich um einen ordentlichen Dachboden, auf dem beides gut geschützt gelagert war und auch damals scheint die Spielerin pfleglich damit umgegangen zu sein.

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Die Batterie taugt allerdings trotzdem nicht mehr, wie User auch direkt in den Kommentaren vermuten – ein ganz gängiges Problem. User frequently-milk-2394 bemerkt dazu:

Das ist großartig! Der Speicherstand wird nicht gelöscht bei GBA-Spielen der 3. Generation, wenn die Batterie leer ist. Es beeinflusst lediglich zeitgebundene Ereignisse.

Wie das dann aussieht, berichtet euch Kollegin Linda aus eigener Erfahrung. Sie hat nämlich genau dasselbe erlebt und fand sich in einer relativ dystopischen Welt wieder, in der beispielsweise die Beeren aufgehört haben zu wachsen:

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Fisher-alters verrät dazu aber, dass er vorhabe, die Batterie bald zu tauschen. Andere Community-Mitglieder geben Tipps dazu, wie dass er das Savefile auf den PC ziehen solle, um die In Game-Uhr zurückzusetzen.

Andere freuen sich einfach nur oder berichten von eigenen Erfahrungen. Einige Leute ziehen den User außerdem mit dem unvollendeten Spielstand auf. Darauf antwortet fisher-alters allerdings, dass es nicht der erste Durchlauf seiner Frau gewesen sei.

Eine Person fragt auch, ob fisher-alters sie nicht noch mal heiraten wolle und der User antwortet, er würde das hundertmal tun, nur ohne die enormen Kosten für die Hochzeit.

Welche Spiele aus eurer Kindheit besitzt ihr noch?

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