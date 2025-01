4000 Filme im Angebot: Riesiger Amazon-Sale mit Kinohits & Klassikern auf DVD & Blu-ray gestartet!

Zwei Wochen lang läuft bei Amazon ein riesiger Sale mit tausenden Filmen und Serien.

Amazon hat gerade unter dem Namen „Couchella – dein Heimkino-Festival“ einen gewaltigen Sale mit einer riesigen Auswahl an Filmen und Serien gestartet. Allein unter den DVDs und Blu-rays gibt es mehr als 4000 Sonderangebote, dazu kommt noch eine riesige Auswahl an digitalen Film-Deals auf Amazon Prime Video. Die Übersicht über die gesamte Aktion, die in mehrere kleinere Sales unterteilt ist, findet ihr hier:

Der Sale läuft prinzipiell noch bis zum 2. Februar, die besten Angebote könnten aber natürlich schon viel früher ausverkauft sein. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier ein paar Highlights herausgesucht:

Mit Boxsets günstig die DVD- & Blu-ray-Sammlung erweitern

Unsere wichtigste Empfehlung für den Sale ist: Vergesst nicht, einen Blick auf auf die Sammelboxen zu werfen! Durch die gut 600 Angebote in dieser Sektion des Sales könnt ihr eure DVD- und Blu-ray-Sammlung nämlich viel günstiger ausbauen als mit den Einzelkäufen von Filmen. Die neusten Kinohits findet ihr hier zwar nicht, dafür aber eine Menge Klassiker zu Top-Preisen. Hier ein paar Beispiele:

Will Smith und Martin Lawrence sind zurück: Bad Boys 4 könnt ihr euch jetzt im Amazon-Sale günstiger sichern.

Kinofilme aus 2023 und 2024

Unter den Angeboten finden ihr neben tausenden Filmklassiker aber natürlich auch einige aktuellere Titel aus den letzten beiden Jahren. Große Hollywood-Filme sind ebenso dabei wie kleinere Produktionen, die sich zu Überraschungshits oder Kritikerlieblingen entwickelt haben. Hier eine kleine Auswahl:

Daneben findet ihr im Amazon-Sale unter anderem auch noch Anime-Sammelboxen, 4K-Filme sowie Special und Collector’s Editions. Hier geht’s zur vollständigen Übersicht: