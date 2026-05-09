Über 200 Euro sparen: Sony macht euch die Soundbar-Wahl sehr einfach

Wirklich gute Soundbar-Angebote sind schwer zu finden, aber dieser Klangriegel von Sony mit ganzen elf Lautsprechern ist gerade wohl eins der größten Schnäppchen.

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Elias Mohr
09.05.2026 | 11:01 Uhr


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Eine Soundbar mit elf Lautsprechern und starkem Dolby Atmos ist jetzt richtig günstig zu haben. Eine Soundbar mit elf Lautsprechern und starkem Dolby Atmos ist jetzt richtig günstig zu haben.

Bei Sony werden die meisten vermutlich eher an die Playstation 5 oder ihre Fernseher denken, als an Soundbars. Dabei hat der Tech-Gigant ein paar echte Premium-Stücke auf Lager, die euer Heimkino signifikant verbessern können. Die Theatre Bar 8 ist noch wenige Tage im Angebot.

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Surround Sound auf Kino-Niveau

Mit der Theatre Bar 8 erlebt ihr Dolby Atmos auf höchstem Niveau, denn sie ist so konstruiert, dass ihr das Maximum an Raumklang rausholen könnt. In dem unscheinbaren Rechteck sind elf Lautsprecher verbaut:

  • Drei Zentrale Hoch-/Mitteltöner
  • Vier Subwoofer
  • Zwei nach oben gerichtete Lautsprecher
  • Zwei zur Seite gerichtete Lautsprecher

Besonders Action-Szenen machen mit Dolby Atmos deutlich mehr Spaß. Besonders Action-Szenen machen mit Dolby Atmos deutlich mehr Spaß.

Durch diese Aufteilung werden nicht nur alle Frequenzen zuverlässig abgedeckt, es entsteht auch eine unfassbar weite Klangbühne und Geräusche können dreidimensional platziert werden. Hubschrauber klingen so, als würden sie direkt über euren Köpfen schweben, und wenn jemand einen Schuss abfeuert, könnt ihr rein akustisch feststellen, aus welcher Richtung geschossen wurde.

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Eine akustische Wohltat

Neben der weiten Klangbühne hat die Sony Theatre Bar 8 noch einiges mehr im Köcher, um die Klangqualität weiter zu steigern und individuell auf eure Bedürfnisse anzupassen. Ein Punkt, der bei gutem Klang leider viel zu oft vernachlässigt wird, ist die Raumakustik. Der Raum, in dem die Soundbar steht, hat maßgeblichen Einfluss auf den Sound.

Guter Sound ist im Heimkino in meinen Augen fast wichtiger, als das Bild. Guter Sound ist im Heimkino in meinen Augen fast wichtiger, als das Bild.

Allerdings sind im Wohnzimmer die Möglichkeiten der Gestaltung oft eher begrenzt, deswegen stecken in der Soundbar von Sony mehrere Mikrofone, die den Raum akustisch abtasten und Objekte identifizieren, von denen der Schall reflektiert wird. Anschließend wird die Schallabgabe an die Gegebenheiten eures Wohnzimmers angepasst.

Auch die Spracheinstellungen sind nicht zu verachten. Denn anstatt den Gesamtton lauter zu drehen, könnt ihr auch die Stimmen verstärken oder Hintergrundgeräusche leise machen und den Sound damit so anpassen, dass er zu euren Bedürfnissen passt.

Das Angebot auf Amazon ist noch bis zum 12. Mai gültig, zögert also nicht zu lange.

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