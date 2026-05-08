12 der besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten sind gerade im MediaMarkt Sale!

Zelda: Tears Of The Kingdom, Mario Kart World, Pokémon Legenden oder einfach mal wieder Mario Party Jamboree: Die Nintendo Switch sowie die Switch 2 haben mittlerweile richtige Hochkaräter an Spielen. Leider sind die wirklichen Top-Games so gut wie nie so richtig günstig zu haben.
... dachte sich auch MediaMarkt und reduziert jetzt die besten Switch-Spiele. Allerdings nicht mehr lange.Hier geht's zu allen Spiele in Switch-Sale!
Zelda, Mario Kart, Super Mario und Pokémon: Switch 2-Spiele endlich günstiger!
Damit ihr nicht lange suchen müsst, habe ich euch direkt alle Top-Games im Angebot bei MediaMarkt aufgelistet:
- Mario Kart World (Nintendo Switch 2)
- Pokémon Legenden: Z-A (Nintendo Switch 2)
- Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch)
- The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom (Nintendo Switch 2)
- The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (Nintendo Switch 2)
- Hades 2 (Nintendo Switch 2)
- Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2)
- Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Nintendo Switch 2)
- Kirby Ark Raiders (Nintendo Switch 2)
- Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition (Nintendo Switch 2)
- Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch)
- SW2 Super Mario Bros Wonder + Gemeinsam im Bellabel-Park (Nintendo Switch 2)
Nach Release der Nintendo Switch 2: Lohnt es sich überhaupt noch die erste Switch zu kaufen?
Die Nintendo Switch 2 kostet momentan 459€ bei MediaMarkt. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass man für gar nicht so viel mehr Geld eine PS5 (slim) bekommen könnte, die rein rechnerisch deutlich mehr Power hat.
Die Switch ist aber natürlich kein PS5-Pendant, sondern auch gleichzeitig Handheld und Partykonsole.
Die Nintendo Switch liegt momentan bei 279€, die Nintendo Switch OLED bei 325€.
Was sagt der Experte?
Meiner Meinung nach lohnt sich eine Switch 1 oder Switch OLED 2026 nur noch dann, wenn ihr sie sehr günstig bekommt, bewusst nur Nintendo-Klassiker wie Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing oder Indie-Games spielen wollt – oder eine Zweitkonsole für Kinder sucht.
Die OLED-Version ist dabei klar die bessere Wahl, weil das Display im Handheld-Modus wirklich massiv schöner aussieht.
Für mich lautet die Antwort deshalb: Eher nein, es sei denn ihr findet ein richtig krasses Angebot. Sobald ihr längerfristig denkt, neue Spiele mitnehmen möchtet oder ohnehin 300 Euro ausgeben würdet, würde ich direkt zur Switch 2 greifen. Nintendo bietet außerdem eine offizielle Kompatibilitätsprüfung für Switch-Spiele auf der Switch 2 an, sodass viele alte Spiele weiterhin relevant bleiben – aber vor dem Kauf einzelner Titel solltet ihr die Kompatibilität kurz checkenHier geht's nochmal zu allen Switch-Spielen im Sale!