Ultra-elegant und voller Power. Das neue Waschmaschinenmodell von Dreame hält, was es verspricht.

Waschen ist vermutlich meine ungeliebteste Haushaltsaufgabe von allen. Gib mir vier Badezimmer zum Putzen (inklusive Haare aus dem Abfluss zupfen), und ich bin weniger unzufrieden, als wenn ich Wäsche machen muss. Das mag an meiner persönlichen Präferenz liegen, ich habe aber den starken Verdacht, dass sich das ändern würde, hätte ich eine Waschmaschine wie den Dreame Premium P5 Washer. Den kriegt ihr bei MediaMarkt aktuell sogar 33 % günstiger.

Vergangene Waschmaschinen-Albträume

Vier Jahre lang habe ich in meiner 17m² Studentenbude gelebt. Ich habe diese Wohnung abgöttisch geliebt, mit einem riesengroßen ABER: Es gab im ganzen Haus keine Waschmaschine. Also hab ich regelmäßig meinen Wäschesack geschultert und bin in den Waschsalon gestiefelt, um dort meinen gesamten Tag zu verbringen. Ich hab es so gehasst, zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir fast ein Waschbrett gekauft, einfach um nicht mehr ganze Tage im versifften Waschsalon zu verschwenden.

Mittlerweile sind meine Ansprüche ans Wäschewaschen aber deutlich gestiegen. Meine geerbte Waschmaschine ist, sagen wir mal … okay. Von so manchem Feature dieses Dreame-Modells kann ich bisher allerdings nur träumen.

Drehknopf und One-Touch sorgen für eine ultra-intuitive Bedieung der Waschmaschine.

Schnell, schonend, schön

Der P5 Washer macht sehr deutlich, dass Dreame sich mit Alltagssituationen wirklich auseinandergesetzt hat. Ihr könnt selbstverständlich eure Wäsche vorplanen, sodass sie zum Beispiel genau dann fertig wird, wenn ihr aus der Arbeit kommt. Mit 14 Automatikprogrammen von Baumwolle und Bettwäsche über Wolle und Unterwäsche bis zu Babybekleidung und Anti-Allergie-Waschgängen wird eure Wäsche genau richtig gewaschen, um sie besonders langlebig zu halten.

Mein absolutes Lieblingsfeature ist aber der Schnellwaschgang. Wie oft habe ich schon ein bestimmtes Kleidungsstück unbedingt gebraucht nur um festzustellen, dass es sich am Boden des Wäschekorbes vergraben hat. Dreame löst das Problem, indem ihr bis zu ein Kilogramm Wäsche einfach in gerade einmal 15 (!!!) Minuten waschen könnt. Ein ultimatives Rettungs-Manöver. Obendrein sieht der P5 halt auch einfach super elegant aus. Weiße Waschmaschinen haben wirklich ausgedient.

Was steckt drin?

Temperatur: 20°C - 85°C

20°C - 85°C Programme: Mix, Baumwolle, Anti-Allergie, Wolle, Babybekleidung, Hemden, Bettwäsche, Eco 40-60, 20 °C, Schnellwäsche, Unterwäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung, One Touch

Mix, Baumwolle, Anti-Allergie, Wolle, Babybekleidung, Hemden, Bettwäsche, Eco 40-60, 20 °C, Schnellwäsche, Unterwäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung, One Touch Dampffunktion

Füllmenge: 10 kg

10 kg Umdrehungen pro Minute: 1400

1400 Intelligente Waschsteuerung

Bedienung: Drehknopf und Touchscreen

Drehknopf und Touchscreen Höhenverstellbar

geneigte Trommel für besonders schonendes Waschen

für besonders schonendes Waschen Energieeffizienzklasse: A

Insgesamt ist der P5 Washer ein echter Alltagsheld, der euch unterstützend unter die Arme greift. Schön wäre, wenn er die Wäsche auch noch aufhängen würde, aber ich glaube, da müssen noch ein paar Jahre ins Land gehen. Mit aktuell 33% Rabatt bekommt ihr hier ein echtes Schnäppchen auf dem modernsten Stand der Technik. Wenn ihr (wie ich) mit eurem aktuellen Modell verfeindet seid, lohnt sich der Umstieg auf jeden Fall.