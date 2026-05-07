Titanen und mythische Wesen kloppen: Hades II ist Roguelite-Perfektion – und aktuell super günstig

Hades war so gut, dass Supergiant Games das erste Mal etwas gemacht hat: einen Nachfolger herausbringen.

Fetzige Top-Down-Action, starke Charaktere und eine volle Ladung Charme – Hades II ist im Genre der Roguelites ein absoluter Spitzenplayer und für mich sogar mein Spiel des Jahres 2025. Das Spiel eignet sich hervorragend zum schnellen Spielen auf einem Handheld. Wie gut, dass es das Spiel aktuell für die Switch 2 so günstig gibt wie noch nie!

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Hades II – jeder Rückschlag bedeutet Fortschritt

Roguelites folgen alle einem ähnlichen Prinzip: Man kämpft sich zu einem Ziel durch, sammelt auf dem Weg einige Power-Ups und scheitert erst mal – und das vielfach. Dafür liefert jeder Versuch Upgrades für euren nächsten Anlauf, eine klassische Meta-Progression.

0:45 Hades 2 hat endlich nach über einem Jahr Early Access einen Termin für den Release und Switch-Fans sind auf Konsolen als erstes dran

Autoplay

In kaum einem Spiel ist diese Spielmechanik so elegant und plausibel in die Story eingebunden wie in Hades. Im ersten Teil landete man als der obskure griechische Gott Zagreus – der so nebenbei der Sohn des namensgebenden Unterwelt-Gottes Hades ist – immer wieder dort, wo Tote nunmal in der griechischen Mythologie landen: im Haus des Hades, am Ende des Flusses Styx.

Im zweiten Teil spielt man Melinoe, die Schwester des Zagreus, die sogar eine noch obskurere griechische Gottheit ist. Als Hexe kehrt sie immer wieder, kurz bevor sie "stirbt", zu ihrem "Bannkreis" zurück.

Kein Run ist gleich – nahezu unendlicher Wiederspielwert

Über jeden Lauf sammelt Melinoe neben Ressourcen auch zusätzliches Wissen und neue Waffen auf, die aufgewertet werden können und den Spielfluss massiv beeinflussen. Mit den Schwesterklingen ist sie schnelle Nahkämpferin und springt von Gegner zu Gegner (oder wirft Messer aus der Ferne) und mit den Schattenflammen zaubert sie Projektile um sich herum oder ballert sie den Gegnern direkt ins Gesicht.

Am Ende jedes Levels gibt es einen Bosskampf, der euch noch einmal so richtig auf die Probe stellt.

Aber Waffen sind nur eine Form der Verstärkung. Hauptquelle für eure Stärke während eines Laufs sind die Segen der Götter. Und hier zeigt sich eine weitere Stärke des Spiels: das Charakterdesign. Jeder Gott und jede Göttin haben eine starke Persönlichkeit und sind genauso nachtragend und engstirnig, wie sie auch in der Mythologie sind. Und dass die Götter ziemlich hot sind, ist auch ein Pluspunkt – vor allem Hestia🔥.

In jedem Lauf trefft ihr auf unterschiedliche Götter und jeder Gott liefert einzigartige "Segen" und Upgrades. Zusammen mit diesen und vielen weiteren Faktoren ist jeder einzelne Lauf komplett anders, wodurch das Spiel einen nahezu unendlichen Wiederspielwert hat.

Roguelite-Tipp für die PS5 – Saros

Falls euch das Prinzip von Roguelites catcht oder ihr schon absolute Genre-Fanatiker seid, aber keine Nintendo Switch 2 habt, dann gibt es aktuell einen neuen Top-Anwärter für die PlayStation 5. Statt dem isometrischen Hack-n-Slay liefert Saros ein mindestens genauso gutes Erlebnis in Form eines 3rd-Person-Shooters: nur mit deutlich mehr Projektilen als üblich.

Mehr zum Thema Saros im PS5-Test: So gut geballert habe ich zuletzt vor 5 Jahren von Kevin Itzinger

Von uns hat das Spiel sogar mächtige 89-%-Wertung absahnen dürfen und gilt aktuell als ein Anwärter für das Spiel des Jahres 2026 – je nachdem, ob GTA VI das Release-Datum vom 19. November einhält oder nicht (cut-off-Frist läuft bis zum 20. November).