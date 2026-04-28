65 Zoll wirken dagegen wie Spielzeug: Wie mir ein 4K Laser-TV die Heimkino-Augen geöffnet hat

Unfassbare 150 Zoll groß, hell und mit beeindruckender Farbtiefe: Gegen diesen Laser-TV können OLED, QLED & Co. einpacken.

Eine Sache werde ich nie mehr vergessen. Zusammen mit drei Freunden habe ich einen der besten 4K Laser-TVs der Welt ausgepackt und eine passende, motorisierte Leinwand gleich noch dazu. Als sich die Leinwand mit über drei Metern Diagonale dann zum ersten Mal vor uns aufbäumte, waren wir mucksmäuschenstill. Buchstäblich sprachlos.

Ich durfte DIE Heimkino-Revolution selbst ausprobieren und eines der besten Geräte dafür ist jetzt bei Amazon im Angebot. Die perfekte Gelegenheit also, um euch davon zu erzählen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Für mehr war kein Platz: Die 120 Zoll Leinwand für den Laser-TV hat den Rahmen gesprengt

Wer Zoll im Kopf in Zentimeter umrechnen kann, hat sicherlich schon erkannt, dass 150 Zoll beinahe vier und nicht „nur“ drei Metern entsprechen. Während besagter Laser-TV nämlich bis zu 150 Zoll darstellen kann, musste ich mich mit einer 120-Zoll-Leinwand zufriedengeben – für mehr war schlicht und ergreifend kein Platz im Wohnzimmer.

Für Filme und Serien zu Hause gibt es praktisch nichts Eindrucksvolleres als einen 4K Laser-TV mit HDR.

Aber was genau ist überhaupt ein Laser-TV? Für diese Kategorie von Geräten kursieren verschiedene Bezeichnungen, die ich euch recht einfach erklären kann.

Was ist ein Laser-TV oder Ultra-Kurzdistanzbeamer?

Beide Bezeichnungen meinen dieselbe Geräte-Kategorie. Bei solch einem „TV“ handelt es sich immer um eine besondere Form eines Beamers – um genau zu sein, um einen Laser-Beamer. Der Unterschied zu typischen Projektoren ist hier aber nicht nur die helle und langlebige Laserlichtquelle, sondern vor allem der Abstand zur Leinwand. Sie werden gerade deshalb auch als Ultra-Kurzdistanzbeamer bezeichnet, weil sie praktisch direkt unterhalb der Leinwand stehen können.

AWOL Vision LTV-3000 Pro: Heimkino, wie es sein soll

Mit seinen über 3.000 ANSI Lumen ist der LTV-3000 Pro extrem hell und mit Dolby Vision und HDR10+ liefert der Laser-TV auch bei HDR-Inhalten richtig ab. Auch bei Tageslicht ist die Nutzung also kein Problem, wobei die Leinwand dabei auch eine entscheidende Rolle spielt. Dazu aber gleich mehr.

Eine spezielle Glaslinse aus Japan sorgt zudem für eine bemerkenswerte Schärfe des Bilds – bis in alle Ecken. Neben all dem Lob für die schiere Größe, Helligkeit und Schärfe ist es aber eine andere Stärke, die mir durchweg positiv aufgefallen ist: die satte, realistische Farbdarstellung.

Die Leinwand macht den Unterschied!

Eine ganz besondere Art von Leinwand holt aus dem AWOL Vision Laser-TV das volle Potenzial heraus.

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, bekam ich nicht nur den Laser-TV, sondern auch eine Leinwand geschickt. Aber nicht irgendeine Leinwand, sondern eine ganz besondere. Der Hersteller AWOL Vision hat zwar auch motorisierte Leinwände mit matt-weißer Projektionsfläche, aber das volle Potenzial des Laser-TVs lässt sich nur mit einer speziellen ALR-Leinwand ausschöpfen:

Wie funktioniert eine ALR- / CLR-Leinwand? ALR steht für „Ambient Light Rejecting“, CLR für „Ceiling Light Rejecting“. Beides steht unterm Strich für die gleiche Funktion. Solche Leinwände haben eine spezielle Oberfläche, die gleichermaßen das Umgebungslicht absorbieren und das Licht eines Ultra-Kurzdistanzbeamers möglichst gut reflektieren soll. Diese Grafik verdeutlicht die Struktur auf einer ALR- / CLR-Leinwand hervorragend: Ähnlich wie bei einem Wackelbild sieht auch die Oberfläche einer ALR-Leinwand aus unterschiedlichen Blickwinkeln ganz anders aus: von unten ganz hell, silbrig und von oben dunkelgrau bis schwarz.

Ich empfehle OLED- und Mini-LED-TVs, aber das ist kein Vergleich!

Ich kenne die besten und bekanntesten TV-Geräte wie meine Westentasche und offen gesagt empfehle ich „normale“ Fernseher auch nach wie vor den allermeisten. Persönlich setze ich seit Jahren auf OLED-TVs und achte dieses Jahr ganz besonders auf die Entwicklungen bei QLED- und Mini-LED-TVs. Dennoch stellt die Heimkino-Erfahrung mit dem AWOL Vision Laser-TV das alles in den Schatten.

Wenn ihr heimkinointeressiert seid und etwas ganz Besonderes sucht, dann ist der AWOL Vision LTV-3000 Pro vielleicht genau das Richtige. Meine Zeit mit dem Gerät hat sich auf alle Fälle tief in mein Gedächtnis eingebrannt.