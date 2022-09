512 GB Speicherkarte: Schnelle MicroSD für Nintendo Switch günstig bei Saturn abstauben

Bei Saturn könnt ihr gerade die MicroSD-Speicherkarte Samsung Evo Plus zu einem sehr günstigen Preis bekommen. Die Version mit 512 GB Speicher kostet nur noch 44€ (UVP: 84,25€). Noch günstiger gab es die Speicherkarte, die sowohl für Nintendo Switch als auch zum Aufnehmen von Videos sehr gut geeignet ist, laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Der Versand ist kostenlos. Hier geht’s zum Angebot:

Der Deal ist Teil des aktuellen Saturn-Prospekts mit dem Titel „Technikbooster“, der noch viele weitere Angebote aus dem verschiedensten Kategorien enthält, von 4K-Fernsehern über Waschmaschinen bis hin zu Fahrrädern. Die Aktion läuft noch bis zum 25. September, einzelne Produkte können aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Wie gut ist die Samsung Evo Plus MicroSD?

Schnell beim Lesen und Schreiben: Sie Samsung Evo Plus ist eine vergleichsweise schnelle MicroSD-Speicherkarte mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s. Für die Nintendo Switch sollte eine Speicherkarte idealerweise über eine Lesegeschwindigkeit von wenigstens 80 MB/s verfügen. Auch die Schreibgeschwindigkeit ist recht hoch. Da es sich um eine Karte der Klasse U3 handelt, ist selbst das Aufnehmen von 4K-Videos kein Problem.

Besser und trotzdem am günstigsten: Im Grunde ist die Samsung Evo Plus also sogar sehr viel besser, als es für die Nutzung in der Nintendo Switch nötig wäre. Mit dem gegenwärtigen Preis von 44€ ist die Speicherkarte aber so günstig, dass es keinen Grund gibt, zu einer schwächeren MicroSD zu greifen. Selbst eine Low-Budget-Karte wie die SanDisk Ultra in der weißen Version könnt ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo günstiger bekommen.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf man beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch achten sollte, findet ihr in unserer Kaufberatung alle wichtigen Infos:

