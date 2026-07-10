16-jähriger Schüler bekommt für gute Noten 6 Spiele vom Vater geschenkt - obwohl GTA dabei ist, freut sich die Community viel mehr über eine vergessenen PS3-Grafikperle

Dieses Spiel feiern Community-Mitglieder, auch unter anderem dafür, wie gut die Grafik gealtert ist. Erkennt ihr es?

Wir haben schon öfter über Eltern berichtet, die ihren Kids großzügige Geschenke für gute Noten machen. Dieser Vater hat einfach mal die Steam-Bibliothek seines 16-jährigen Teenagers ein wenig aufgestockt und dabei vor allem mit einem Titel Geschmack bewiesen, wie die Community findet.

Vater kauft seinem Kind mehrere Steam-Spiele und über eines freuen sich viele besonders

Reddit-User RealLeptic berichtet in seinem Post, sich im Zeugnis für die 9. Klasse verbessert zu haben und zeigt, welche Spiele ihm oder ihr der Vater dafür auf Steam gekauft hat.

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Autoplay

Es handelt sich um folgende Titel:

Natürlich sticht da GTA 4, besonders kurz vor dem Release des sechsten Teils, erst mal besonders ins Auge. Das denkt auch User StellarMotions, der oder die sich aber über ein ganz anderes Spiele in der Liste noch mehr freut:

Alle werden sagen: Spiel GTA 4 zuerst. Aber probier Mirror's Edge aus. Fantastisches Spiel. Einer meiner Favoriten.

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Im dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten "Runners", der mittels Parkour Botengänge in einer vollüberwachten Stadt macht. Mit der positiven Meinung zu dem Titel ist StellarMotions nicht alleine, andere stimmen gleich mit in das Lob ein. Somerandomboiiiii weist beispielsweise darauf hin, wie gut das Spiel mit dem zeitlosen Grafikstil gealtert sei: "Kam 2008 raus, sieht aber aus wie von 2021."

Die Aussage wird von User RoyHehe direkt bestätigt: "Mirrors Edge kam 2008 raus??? Ich habe es vor ein paar Jahren gespielt und tatsächlich gedacht, es wäre damals ein neues Spiel gelesen, so von 2017. Abgefahren."

User sixbugs ist allgemein angetan vom Spiel und schätzt es wesentlich mehr als die Fortsetzung Catalyst:

Die Kämpfe könnten etwas polierter sein, aber davon ab eins meiner liebsten Spiele. Großartige Atmosphäre, großartiges Movement, lebendige Welt. Das Sequel war Open World und das war nicht mehr dasselbe. Zu viel Backtracking und zu denselben Orten rennen – Vielleicht habe ich dem nicht genug Zeit gegeben, aber es hat mich nicht so gepackt wie der Vorgänger.

Daneben freuen sich manche Community-Mitglieder auch über andere Spiele wie die beiden Ghostrunner-Titel, oder allgemein über den Dad, der Gaming-Geschenke macht: "Dein Vater ist fantastisch, bleib bei deinen guten Noten, lass es ihn nicht bereuen", merkt real_kerim an.

Kollege Dennis dürfte sicher vor allem zu schätzen wissen, dass das Roguelike The Binding of Isaac mit von der Partie ist. User Menes009 mutmaßt hierzu: "Binding of Isaac wirst du entweder 3-5 Stunden spielen und dann weglegen oder du bist bis 2028 besessen davon", und könnte damit durchaus recht haben.

Welches Spiel aus dem Paket würdet ihr als Erstes zocken oder einem Teenager empfehlen?