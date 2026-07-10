Kurz nachdem Sony das Ende der Spiele-Discs ausgerufen hat, zeigt die physische Version von Assassin's Creed Black Flag Resynced, dass es schon heute teils nur noch eine Farce ist

Die Disc-Version von Black Flag Resynced hat einen Haken.

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass die physische Edition von Assassin's Creed Black Flag Resynced ein paar wirklich coole Goodies ganz ohne Aufpreis bietet. Jetzt stellt sich heraus, dass es bei der Disc-Version trotzdem eine wichtige Einschränkung gibt.

Die Disc ist schön, aber eigentlich nutzlos

In der vergangenen Woche hat Sony angekündigt, dass PlayStation-Spiele ab 2028 nicht mehr auf Disc, sondern nur noch digital erscheinen sollen. Viele Spieler*innen ärgern sich noch immer darüber, da digitale Medien eben nicht wirklich besessen und auch nicht weiderverkauft oder verliehen werden können.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Dass das Remake von Black Flag auf Disc erscheint und auch noch ein paar physische Extras spendiert bekommt, wirkte da quasi wie Wind in den Segeln der Kritiker*innen. Die steife Brise dürfte aber schnell zum lauen Lüftchen werden, um dann auch mit den nautischen Wortspielen aufzuhören.

Wie der X-Account "Does it play?" berichtet, gibt es nämlich Einschränkungen bei der Disc-Version. So kann das Spiel auch mit der Disc nicht offline gespielt werden. Es ist nämlich ein Download nötig, um die Neuauflage überhaupt spielen zu können. Auf der Disc befinden sich demnach "nur" 44,48 GB, der Rest muss runtergeladen werden.

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Warum ist das ein Problem? Durch diese Einschränkungen wird einer der größten Vorteile von physischen Medien einfach gestrichen. Sollte keine Internetverbindung bestehen oder Ubisoft aus welchen Gründen auch immer entscheiden, den Download nicht mehr anzubieten, ist die Disc nur ein Stück hübscher Elektroschrott.

Leider ist es schon lange nicht mehr unüblich, dass auch phyische Discs ohne Download oder aktive Internetverbndung nicht funktionieren.

Viele Leute kaufen aber physische Medien gerade deshalb, weil sie die Spiele dann eben wirklich besitzen wollen und sie theoretisch auch noch in vielen Jahren einfach einlegen und von vorne bis hinten durchspielen können.

Assassin's Creed Black Flag Resynced bietet spielerisch zudem keinerlei Grundlage für einen solchen Online-Zwang. Immerhin handelt es sich um ein reines Singleplayer-Abenteuer. Laut dem User lässt sich das Spiel immerhin offline starten, wenn der nötige Patch aufgespielt wurde.

Was haltet ihr davon? Habt ihr Assassin's Creed Black Flag Resynced schon gespielt?