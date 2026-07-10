Naruto bekommt eine Live-Action Adaption aus Hollywood - und das Casting hat bereits begonnen

Es geht wieder los. Neun Jahre nach der letzten Staffel gibt es wieder Neuigkeiten von dem beliebten Ninja. (© Masashi Kishimoto, Shueisha / Studio Pierrot)

Einem neuen Casting Call zufolge werden Schauspielerinnen und Schauspieler für einen neuen Naruto-Film gesucht. Bei diesem handelt es sich allerdings um eine Live-Action Adaption, die vom amerikanischen Studio Lionsgate produziert wird. Welche Pläne bisher bekannt sind und was Mangaka Masashi Kishimoto zu der ganzen Sache sagt, erfahrt ihr hier.

Naruto und seine Filme

Naruto dürfte eines der wenigen Manga/Anime-Phänomene sein, von dem so ziemlich jeder zumindest schon mal gehört hat. Von den frühen 2000ern bis hinein in die 2010er gab es kein Entkommen vor dem aufgeweckten Shinobi im orangenen Anzug, sei es im Manga-Regal, auf RTL II oder auf Frühstücksboxen. Selbst wer mit Anime eher fremdelt, dürfte ihn leicht erkennen können.

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Die Manga-Reihe stammt aus der Feder von Mangaka Masashi Kishimoto und lief von 1999 bis 2014. Allein die Sammelbände verkauften sich weltweit über 200 Millionen mal. Parallel dazu folgten mehrere Serien, die das Universum weiter vergrößerten. Obendrein wurden 11 animierte Filme herausgebracht, die sich an verschiedenen Stellen in die Handlung der Serien einfügen. Dabei zählen drei der Filme zur klassischen Reihe, sieben zu Naruto Shippuden und einer zu Boruto.

Dieser letzte Film Boruto: Naruto the Movie kam im Jahr 2015 raus und war für 11 Jahre der letzte Naruto-Film. Doch das wird sich bald ändern, denn das amerikanische Studio Lionsgate gab kürzlich einen weltweiten Casting-Call für drei Rollen heraus: Naruto, Sasuke und Sakura. Es ist also offiziell. Der Naruto Live-Action Film kommt.

Wer ist dabei?

Wer die Hauptfiguren im Film am Ende spielen wird, ist natürlich noch nicht bekannt. Wir können euch aber sagen, dass der Film von Regisseur Destin Daniel Cretton gemacht wird. Dieser ist am bekanntesten für seinen MCU-Film Shang-Chi und ist demnächst auch wieder mit Spider-Man: Brand New Day im Kino zu erleben.

Cretton zeigte sich auf Social Media bereits sehr begeistert, nannte seine Aufgabe, Naruto auf die große Leinwand zu bringen eine Ehre und lobte die Arbeit von Mangaka Masashi Kishimoto. Und zu diesem dürften wohl die meisten Blicke der Fans wandern, wenn sie die Worte Live-Action Adaption hören. Hollywood hat schließlich ein bestenfalls durchwachsenes Portfolio, wenn es um die Real-Umsetzung von Manga-Vorlagen geht.

Kishimoto sagte Folgendes zu der Adaption:

Im Moment passiert mir ein Wunder nach dem anderen. Mein Werk Naruto wird nun wirklich, wirklich ein Hollywood-Film. Und ein weiteres Wunder ist, dass der Film vom einzig wahren Destin Daniel Cretton gemacht wird. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wenn schon so viele Wunder aufeinandertreffen, lasst uns auf noch mehr hoffen. Ich freue mich schon sehr auf die wundervollen Begegnungen, die uns unglaubliche und leidenschaftliche Darsteller bescheren werden. Ich kann es nicht erwarten, meine Figuren im Film zu sehen.

Kishimoto scheint also optimistisch zu sein. Um zu sehen, ob diese Adaption es schafft, Hollywoods Manga-Fluch zu brechen, oder ob sie sich in die Reihe der eher unrühmlichen Versuche eingliedert, hilft nun leider nichts als abwarten. Aber wer weiß, vielleicht hat Kishimoto recht und es geschehen ein paar Wunder.

Wie sieht es bei euch aus? Glaubt ihr, dass eine Naruto Live-Action Umsetzung aus Hollywood funktionieren kann, oder denkt ihr, der Film ist schon verdammt, ehe er überhaupt gedreht wurde?