Glückspilz findet originalverpacktes 32GB RAM-Kit auf Schrottplatz und fragt, ob er es behalten darf – freut sich jetzt über Gratis-Arbeitsspeicher

Diese 32GB RAM durfte ein Schrottplatz-Glückspilz behalten. (Bildquelle: https://www.reddit.com/user/reliefwise8078/)

Redditor "reliefwise8078" besucht regelmäßig Recyclinghöfe, um dort längst vergessene Hardware-Schätze auszugraben. Der Schrottplatz-Schnüffler hat unter anderem bereits eine Sony Mavica-Kamera, ein iPad Mini und ein iPhone 6 Plus ausgegraben. Mit seinem aktuellen Fund schießt er allerdings den Vogel ab.

Nachfragen lohnt sich

Wie "reliefwise8078" in einem aktuellen Reddit-Post erklärt, fand er bei seinem letzten Recyclinghof-Besuch ein noch originalverpacktes 32 GB (2 x 16 GB) RAM-Kit. Dieses soll laut Finder einfach auf dem Boden gelegen haben.

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Und weil Fragen nun mal eben nichts kostet, wendete sich der Glückspilz anschließend direkt an mitarbeitende Personen, die ihm erlaubt hätten, das Kit mit nach Hause zu nehmen.

Um welches RAM-Kit es sich hier genau handelt, lässt sich auf dem Bild nicht eindeutig erkennen. Wahrscheinlich handelt es sich aber um ein Corsair Vengeance RGB Pro SL 16GB DDR4-3200 RAM-Kit, das heute für circa 220 Euro zu haben ist.

Wer sich das Etikett genauer anschaut, erkennt zumindest, dass es sich hier um eine 2 x 16 GB DDR4-3200 MHz-RAM handelt:

Bildquelle: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1uqblv4/guess_what_i_discovered_at_the_recycling_station/#lightbox

Der Schrottplatzfund scheint voll funktionstüchtig zu sein. Zumindest schreibt "reliefwise8078" in der Kommentarsektion unter seinem Post, dass er sein altes 16 GB-Kit jetzt durch das neue 32 GB-Kit ersetzen will.

Warum sollte jemand teure Hardware wegwerfen?

Das ist die Frage aller Fragen in dieser Geschichte. Hier können wir nur mutmaßen.

Womöglich wusste die Person, die das Kit zuvor besessen hatte, einfach nicht, wie viel es wert ist. Nicht jeder Mensch hat die aktuell massiv gestiegenen Hardware-Preise auf dem Schirm.

Oder der Speicher entpuppte sich für jemanden als Fehlkauf und passte am Ende doch nicht zum heimischen PC. Denn auch wenn's zunächst komisch klingt: Einen Artikel wegzuwerfen, ist für Menschen manchmal bequemer, als ihn weiterzugeben oder weiterzuverkaufen.

Andererseits könnte aber auch schlicht und einfach ein Unternehmen dahinterstecken, das das RAM-Kit entsorgte, weil es zuvor vielleicht aussortierte wurde. Am Ende wissen wir's nicht. Aber hey, das gute Stück Hardware hat schließlich doch noch einen dankbaren Abnehmer gefunden.

Darf ich in Deutschland Müll von Wertstoffhöfen mit nach Hause nehmen?

Hierzulande sind die Gesetze etwas schärfer. Viele Wertstoff- bzw. Recycling-Höfe erlauben die Mitnahme von weggeworfenen Gegenständen/Müll tatsächlich nicht, um beispielsweise Verletzungen oder Brandgefahr zu vermeiden oder persönliche Daten zu schützen.