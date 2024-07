Über 600 Filme für 0,99€ schauen: Amazon startet schon vor dem Prime Day 2024 große Aktion

Prime-Mitglieder können an diesem Wochenende bei Amazon wieder Filme für 0,99€ leihen. Kurz vor dem Prime Day ist die Auswahl besonders groß.

Kurz vor dem Amazon Prime Day 2024 am 16. und 17 Juli hat Prime Video eine große Aktion gestartet, durch die Prime-Mitglieder Filme für nur 0,99€ ausleihen können. Zwar gibt es eine solche Aktion jeden Monat, aber diesmal ist die Vielfalt besonders groß: Über 600 Filme stehen zur Auswahl, wobei es sich um eine gute Mischung aus aktuellen Blockbustern, Indie-Geheimtipps und Klassikern handelt. Hier geht’s zur Übersicht:

Wie üblich sind die Angebote nur bis Sonntag gültig. Habt ihr einen Film erst mal ausgeliehen, bekommt ihr aber 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald die Wiedergabe gestartet wurde, bleiben noch 48 Stunden.

10 Highlights aus der Amazon Film-Aktion

1:40 Uncharted: Finaler Film-Trailer

Bei einer so großen und bunt gemischten Auswahl ist es gar nicht so einfach, die echten Highlights zu finden. Wir haben es trotzdem zumindest versucht und euch hier eine kleinen Liste mit zehn überwiegend jüngeren und unserer Ansicht nach besonders spannenden Filmen zusammengestellt:

Der große Blockbuster in der Auswahl ist natürlich The Ballad of Songbirds & Snakes, das Prequel zu den Tribute von Panem-Filmen mit Jennifer Lawrence. Für Gaming-Fans ist zudem Uncharted ein Muss, auch wenn der Kinohit sich nicht allzu treu an die Videospiel-Vorlage hält.

Wer es gern romantisch hätte, sollte Wo die Lüge hinfällt (engl. Titel: Anyone But You) eine Chance geben. Der auf dem Stück „Viel Lärm um nichts“ basierend Überraschungs-Kinohit aus 2023 gilt als die erfolgreichste Shakespeare-Adaption überhaupt. Falls ihr hingegen nach familienfreundlicher Unterhaltung sucht, ist Catweazle das Richtige für euch. In der Fantasy-Komödie darf Otto Waalkes noch einmal zeigen, was er kann.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen!

Durch die kostenlose Testmitgliedschaft bei Amazon Prime könnt ihr auch die Deals des Prime Day und sogar die aktuell schon gestarteten Gratis-Angebote nutzen.

Ihr habt noch kein Prime-Abo, wollt aber trotzdem günstig Filme leihen? Das ist kein Problem, Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Diese lohnt sich jetzt besonders, weil ihr dadurch auch von den tausenden Sonderangeboten profitieren könnt, die der Amazon Prime Day 2024 am 16. und 17. Juli bringen wird. Hier erfahrt ihr mehr:

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: