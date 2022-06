65 Zoll OLED-TV: 4K-Fernseher von LG jetzt zum Toppreis bei Saturn holen

Bei Saturn bekommt ihr gerade den 65 Zoll großen OLED-Fernseher LG 65A19 günstig im Angebot, nämlich für nur 999€ (2.499€). Mit diesem Preis ist Saturn laut der Vergleichsplattform Idealo derzeit der günstigste Anbieter für das Modell, mit immerhin 100€ Abstand zum auf Platz 2 liegenden Amazon Marketplace. Der Versand ist kostenlos. Hier kommt ihr zum Angebot:

Saturn macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er ist allerdings als Restposten-Deal gekennzeichnet, also dürfte Saturn einfach noch schnell seine letzten Exemplare des Modells aus 2021 loswerden wollen.

Was taugt der LG OLED A19?

Bild: Der 4K-Fernseher LG A19 ist das günstigste unter Samungs OLED-Modellen aus 2021. Die OLED-Technologie sorgt für eine sehr hohe Bildqualität dank perfektem Schwarz, unendlich hohem Kontrast und hervorragender Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Im Vergleich zum deutlich teureren LG OLED C17 hat er zwar eine geringere Spitzenhelligkeit und einen schwächeren Bildprozessor, in der Praxis fällt das aber selten deutlich auf.

Gaming: Der Input Lag fällt mit rund 10 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus. Im Vergleich zum teureren LG OLED B19, mit dem er ansonsten ungefähr gleichauf liegt, fehlt dem A19 allerdings sein 120-Hz-Display und richtiges HDMI 2.1. Auch mit der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr also maximal 60 fps bei 4K-Auflösung erreichen. Immerhin gibt es ALLM (Auto Low Latency Mode). Beim Gaming schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

In unserer großen 4K-TV-Kaufberatung könnt ihr mehr darüber erfahren, was der LG OLED A19 bietet und wie er sich im Vergleich zu seinen Konkurrenten schlägt:

