Spieler findet $680 teures Game auf Steam und fragt, was es damit auf sich hat – dahinter steckt eine durchdachte Betrugsmasche

True Love kostet auf Steam satte $680 oder bei uns 460 Euro und sieht wahrlich nicht danach aus.

Auf Reddit wird unter einem Beitrag gerätselt, was es mit den Spielen auf sich hat, die mehrere Hundert Euro oder Dollar kosten und wirklich nicht so aussehen, als wären sie diese Preise wert. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Trick, der den "Entwicklern" schnell viel Geld beschert.

Diese Steam-Spiele sind absichtlich so teuer, dass sie keiner kauft

Wer auf Steam ein Spiel veröffentlicht, bekommt einen ganzen Haufen Steam Keys für sein Spiel zur freien Verfügung. Diese Keys können zum Beispiel an Reseller-Plattformen weiterverkauft werden, die teils recht dubios wirken. Dort werden wiederum oft Key-Bundles angeboten und genau dafür dürften diese Spiele hier gemacht sein.

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Aber eines nach dem anderen: Der Reddit-Nutzer LungFlavoredJello ist bei Steam auf das Spiel True Love gestoßen, das 680 kanadische Dollar oder bei uns eben 460 Euro kosten soll. Da drängt sich die berechtigte Frage auf: "Was ist das?"

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Und warum sollte irgendwer so viel Geld für so ein Spiel ausgeben? In den Kommentaren wird dann recht schnell erklärt, dass es mehrere Gründe dafür geben kann. So hochpreisige Steam-Titel können den Wert eines Steam-Kontos in die Höhe treiben. Was aber natürlich nur für diejenigen interessant ist, denen so etwas wichtig ist, oder die, die ihren Steam-Account verkaufen wollen (was nicht erlaubt ist).

Am wahrscheinlichsten ist die Erklärung, dass solche teuren Spiele wie dieses hier (von denen es erstaunlich viele gibt) vor allem dazu dienen, den Wert von Spiele- beziehungsweise Key-Bundles in die Höhe zu treiben.

Auf vielen eher nur so mittel-seriösen Key-Resale-Seiten gibt es die Möglichkeit, Key-Bundles zu kaufen. Aber nicht wie bei Humble Bundle, sondern eher so wie eine Lootbox: Ihr wisst dann nicht, welche Spiele ihr bekommt. Aber oft wird dort der Geld-Wert der Bundles angegeben, und genau der lässt sich durch so teure Spiele natürlich ganz hervorragend in die Höhe treiben.

In diesem Video erklärt der YouTuber und Streamer fireb0rn ab Minute 3:25 im Detail, wie die Masche funktioniert:

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Ebenfalls höchst interessant bei der ganzen Angelegenheit ist der höchstwahrscheinlich sehr erwünschte Nebeneffekt der hohen Preise auf den Reviewscore. Reviews zählen dafür nämlich nur, wenn das Spiel gekauft wurde, und nicht, wenn man einen Key dafür erhalten hat. So kann ein Dev zum Beispiel sein eigenes Spiel kaufen, es hoch bewerten und ziemlich sicher sein, dass dieser hohe Score erhalten bleibt.

Sollte doch einmal jemand wirklich so viel Geld für das Spiel ausgeben, dass er oder sie eine schlechte Bewertung hinterlassen dürfte, wäre das für den Entwickler dahinter halb so wild, weil er dadurch ja immerhin mehrere Hundert Euro gemacht hat.

Habt ihr euch auch schon mal gewundert, was da los ist? Wie findet ihr die Masche?