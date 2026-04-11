Crimson Desert Patch 1.03.00 ist da: Bringt neue Fähigkeiten, verbessertes Lager, schickere Grafik und Unterstützung für Intel-Grafikkarten

Und da trudelt schon der nächste Patch ein!

Erst gestern kündigte Pearl Abyss zahlreiche Verbesserungen für Crimson Desert an, die in den kommenden Patches realisiert werden sollen und nur einen Tag später gibt es mit Version 1.03.00 schon das erste Update.

Endlich sind Damiane und Oongka nützlicher

Zu den Highlights des Patches gehört, dass alle drei spielbaren Charaktere neue Skills bekommen. Kliff bekommt mit "Himmelsritt der Krähe" eine neue Bewegungsfähigkeit für den Flug. Damiane und Oongka wurden hingegen mit "Macht des Axioms" und "Schleier des Windes" ausgestattet.

Zudem wurden "Schildwurf" und "Streuschuss" so verbessert, dass sie jetzt den Effekt von Kliffs "Kraftfaust" haben. Es ist nun also nicht mehr nötig, bei nahezu jedem Rätsel in der Open World auf Kliff zu wechseln.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Was ebenfalls viele Leute freuen dürfte: Es gibt jetzt Optionen für die Anzeige von Waffen, sowie die minimale Schriftgröße.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Verbesserungen für die Grafik am PC und endlich können auch Leute mit einer Intel-GPU losspielen. Außerdem können wir jetzt auch die Stärke der Displacement-Maps einstellen und so Einfluss auf das gelegentliche Flackern am Rand von Objekten Einfluss nehmen – unabhängig von der Modellqualität-Einstellung.

Außerdem gibt es diverse Bugfixes, eine Verbesserung des Lagers und vieles mehr. Die kompletten deutschen Patchnotes haben wir euch auf Seite 2 einmal aufgelistet.

Freut ihr euch über den neuen Patch und welche Anpassung gefällt euch am besten? Schreibt es uns gern in die Kommentare!