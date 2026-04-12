Pure Nostalgie: Pokémon-Fan bringt die Gen 10-Starter aus Wind + Welle zurück in die goldene Ära des Game Boy und zeigt, wie sie in Gold und Silber aussehen würden

Starter der 10. Generation im Retro-Look? So würden sie aussehen!

Mit Wind & Welle erscheint im kommenden Jahr die mittlerweile zehnte Generation von Pokémon. Viele von uns hatten aber ihre Anfänge nicht mit der Switch 2, sondern mit dem Game Boy. Eine Spieler*in wollte an eine Zeit zurückerinnern, in der man mit klebrigen und schwitzigen Händen als Frischling in der Welt der Taschenmonster durchstarten wollte.

Neue Starter erwachen im Retro-Look zum Leben

Die Künstler*in ZaniMestredosZanis hat sich die drei neuen Starter-Pokémon von Wind & Welle vorgenommen (Quelle: reddit.com) und sie im nostalgischen Kampf-Screen von Gold & Silber implementiert - natürlich im Pixel-Look.

Das Ergebnis lässt sich sehen, denn beim Anblick der drei Pokémon könnte man meinen, die Monster seien Teil der damaligen Edition. Viele Fans feiern das Design und loben die Künstler*in dafür, dass die Retro-Stimmung von damals gut eingefangen wurde.

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Natürlich handelt es sich hierbei aber nur um eine künstlerische Darstellung, ein Fan-Art. Die Monster existieren leider nicht in irgendeiner Form in einem alten Ableger von Pokémon.

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Klar ist jedoch, dass sich dadurch viele Fans aber in eine Zeit zurückversetzt fühlen, in der sie noch stundenlang mit ihrem Game Boy nach den stärksten Pokémon gegrindet hatten. Einige Fans gehen sogar so weit und behaupten sogar, die Sprites (die 2D-Grafiken der Figuren) der älteren Generationen seien auch heute noch unübertroffen.

Aber immerhin müssen Spieler*innen nicht mehr lange auf den neuesten Teil warten. Nintendo hat schon angeteasert, dass Wind & Welle im Jahr 2027 erscheinen soll, doch ein genaues Datum steht leider noch aus. Da müssen wir uns alle noch etwas gedulden.

Seid ihr ebenfalls ein Fan der Game Boy-Ära und hört immer noch die markante Melodie von Gold & Silber in euren Ohren, als es in den Kampf gegen ein Pokémon ging? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, ab wann ihr mit dem berühmten Fangspiel angefangen habt!