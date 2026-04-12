Pokémon Pokopia-Spieler baut den lilanen Game Boy Color nach – in riesengroß und mit allen 8 Kanto-Arenen im Inneren

Einige Pokopia-Fans bauen die Game Boy-Klassiker nach. Dieser Fan baut gleich einen ganzen klassischen Game Boy.

Maximilian Franke
12.04.2026 | 08:02 Uhr

Dieser gigantische Pokopia-Game Boy hat ein spannendes Innenleben. Dieser gigantische Pokopia-Game Boy hat ein spannendes Innenleben.

Bestimmt habt ihr mittlerweile schon ein paar gigantische Fan-Projekte aus Pokémon Pokopia gesehen, die immer wieder demonstrieren, wie viele Möglichkeiten die gemütliche Sandbox für kreative Fans bietet. Dieses Beispiel hier ist aber nochmal etwas Besonderes für Game Boy-Fans der ersten RPGs.

Ein ganzer Game Boy Color mit coolem Innenleben

Der Build wurde von User Reptar-bandicoot geteilt. Das kleine Video zeigt erst einmal einen gigantischen Game Boy Color aus violetten Blöcken. An dieser Stelle wäre es für sich genommen schon beeindruckend genug, aber das riesige Gebäude lässt sich sogar betreten und beheimatet alle acht Arenen der Kanto-Region, die detailliert nachgebaut wurden.

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Auch der Blick auf die äußere Hülle bietet aber schon eine sehr gute Aussicht. Neben dem eigentlichen Gehäuse sind alle wesentlichen Elemente des berühmten Handhelds verbaut. Da wären etwa das Steuerkreuz, die zwei Action-Buttons (wo sie hier leider nicht rund sind), der Lautsprecher und SELECT bzw. START weiter unten.

Das nachgebaute Display zeigt ein fröhliches Ditto im Pixel-Look, passend zum Protagonisten von Pokopia. Sogar die kleine Power-Leuchte links des Bildschirms hat es in das aufwendige Projekt geschafft.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

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Am unteren Ende ist sogar der Kopfhörer-Anschluss zu erkennen, allerdings hat der in diesem Fall nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Hier befindet sich nämlich auch die Eingangstür, um ins Innere des Game Boy Colors zu gelangen.

Dort finden sich insgesamt acht Räume, wobei jeder davon eine der Arenen aus der Kanto-Region darstellt. Falls ihr die Originale damals gespielt habt, werdet sie bestimmt sofort wiedererkennen!

Reptar-bandicoot hat es sich auch nicht nehmen lassen, ein paar Geheimnisse im Inneren zu verstecken. Das Indigo-Plateau hat es beispielsweise hinein geschafft und wird von einem Weg unter der Wasseroberfläche dargestellt.

Der Weg dorthin versteckt sich sinnvollerweise hinter der letzten Arena, immerhin diente die gefährliche Straße damals als besondere Herausforderung, nachdem man alle Orden eingesackt hatte.

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Es regnet viel Lob und Ehrfurcht

Nach eigenen Angaben hat die Umsetzung des Game Boy Colors um die 50 Stunden Spielzeit beansprucht. Dafür gibt es aus der Community natürlich jede Menge Lob in Kommentaren.

Wow. Ich hab nichts aus den letzten 50 Stunden, was ich vorzeigen könnte”, heißt es etwa ehrfurchtsvoll.

Ich bin bei 70 Stunden und alle meine Biome sehen aus wie Detroit”, schreibt jemand anderes und spricht damit aus, was viele Fans vermutlich über ihre eigenen Baukünste denken.

Was denkt ihr: Habt ihr euch auch schon an gigantischen Projekten wie diesem versucht oder bleibt ihr lieber bescheiden?

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