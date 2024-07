7 Jahre nach Release bringt Nintendo erstmals ein absolutes Standard-Zubehör für die Switch - wurde ja auch mal Zeit!

Für die Switch gibt es schon viel Zubehör von Nintendo selbst, eine Sache bisher aber nicht.

Zum Release der Switch vor mehr als sieben Jahren hat Nintendo einen ganzen Schwung an Zubehör auf den Markt gebracht. Pro-Controller, Taschen, einen Kickstand – aber keine eigene Ladestation. Das ändert sich jetzt, aber wohl nur in Japan.

Erste offizielle Ladestation von Nintendo selbst

Darum geht's: Im japanischen MyNintendo-Store wurde eine neue Ladestation für die Nintendo Switch entdeckt. Wie NintendoLife berichtet, wird sie am 17. Oktober erhältlich sein, aktuell kann sie vorbestellt werden.

An ihr können zwei Joy-Cons angebracht und per USB-Kabel aufgeladen werden. Alternativ kann das Mittelstück, an dem die Switch-Controller angeschlossen sind, aus der Halterung gelöst werden. Dann werden die Joy-Cons geladen, während ihr mit ihnen zockt.

Einige von euch werden jetzt sicherlich schon mit der Stirn runzeln – "Gab es nicht schon einmal eine Ladestation von Nintendo?"

Indirekt schon, denn zum Launch der Switch hat Nintendo eine Kooperation mit dem Peripheriehersteller HORI geschlossen, der zahlreiche Zubehörprodukte unter offizieller Lizenz produzierte. Darunter Glasfolien zum Display-Schutz aber auch eine Ladestation für gleich vier Joy-Cons.

Die Nintendo-Eigenproduktion bietet weniger Ladeanschlüsse, ihr könnt mit ihr aber eben auch zocken, während die Controller laden. Das ging beim größeren Modell nicht. Außerdem scheint der Preis ein wenig günstiger sein: Das Zweier-Charging Dock wird für 3.300 Yen angeboten, umgerechnet 19 Euro.

Damit ist das neue Zubehörstück nur etwas mehr als halb so teuer wie die bisherige HORI-Peripherie. Sollte die Ladestation also noch den Weg in den Westen finden, dann dürfte sie insbesondere für Schnäppchenjäger einen Blick wert sein.

Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob ein Release für Europa angedacht ist, bisher haben wir jedoch noch keine Antwort erhalten.

Größere Hardware-Neuerungen erwarten wir nicht mehr bei Nintendo im Jahr 2024

Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass schon bald eine Nachfolgekonsole der Switch erscheinen soll, bisher wurde sie aber nicht angekündigt, auch wenn Nintendo schon über sie gesprochen hat.

Hier findet ihr eine Infosammlung zur nächsten Nintendo-Konsole:

In diesem Jahr rechnen wir aber nicht mehr mit dem System, da erst kürzlich neue Exklusivtitel für den aktuellen Handheld-Hybrid angekündigt wurden und dem Konsolenhersteller so langsam die Zeit für eine große Marketing-Kampagne in 2024 dahinschwindet.

Braucht ihr überhaupt noch neues Switch-Zubehör oder habt ihr euch schon komplett ausgestattet?