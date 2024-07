75 Zoll QLED 4K-TV im Amazon-Angebot: 144Hz-Fernseher jetzt fast 800€ günstiger schnappen!

75 Zoll QLED 4K-TVs mit dieser Größe und Qualität findet man nicht oft so günstig wie im aktuellen Amazon-Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen QLED 4K-Fernseher mit einer stolzen Größe von 75 Zoll, einer hohen Bildwiederholrate von 144Hz und Sprachsteuerung über Amazon Alexa günstig abstauben. Für den Hisense 75E7KQ Pro bezahlt ihr jetzt nur noch 908,94€ (UVP: 1699€), was ein echtes Schnäppchen für einen 4K-TV mit diesen Features ist. Noch günstiger gibt es den Fernseher laut Vergleichsplattformen derzeit jedenfalls nirgendwo.

Möglicherweise ist Amazon mit dem günstigen Preis lediglich mit einem Sonderangebot von Galaxus mitgezogen, wo ihr den 4K Smart-TV momentan ebenso günstig bekommt. Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch verfügbar bleiben wird.

Flüssige Bewegungen und Top-Gaming-Performance dank 144Hz

Beim 4K-TV Hisense E7KQ Pro bekommt ihr im Gegensatz zum normalen E7KQ ein 144Hz-Display und richtiges HDMI 2.1.

Das spektakulärste Feature des Hisense E7KQ Pro ist sein 144Hz-Display, das für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen sorgt, was insbesondere bei Sportübertragungen oder beim Gaming nützlich ist. Zwar gibt es inzwischen auch von einigen anderen Herstellern wie Samsung 4K-Fernseher mit 144Hz, in der Preisklasse des E7KQ Pro ist eine derart hohe Bildwiederholrate aber nach wie vor eine Seltenheit.

Dank HDMI 2.1 sind mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Für die vollen 144 FPS braucht ihr einen Gaming-PC mit starker Grafikkarte. Auch sonst ist der Hisense E7KQ Pro sehr gut fürs Gaming geeignet. Er verfügt über einen sehr geringen Input Lag, sodass schnellen Reaktionen nichts im Weg steht, und unterstützt wichtige Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate).

Gutes Bild dank QLED und Direct-LED-Beleuchtung

Für seinen Preis schneidet der Hisense E7KQ Pro bei der Bildqualität gut ab, unter anderem dank der verbesserten Farbdarstellung durch QLED und Dolby Vision.

Auch bei der Bildqualität kann der Hisense E7KQ Pro überzeugen. Zwar handelt es sich nicht um einen High-End-Fernseher, aber für seinen Preis bekommt ihr viel Leistung geboten. Schließlich verfügt er immerhin über die QLED-Technik, die durch den Einsatz einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Um die Farben noch zusätzlich strahlen zu lassen, wird auch Dolby Vision unterstützt.

Außerdem wir ein Display mit gleichmäßiger Direct-LED-Beleuchtung eingesetzt und kein günstigeres, vom Rand beleuchtetes Edge-Display, wie sie selbst bei renommierten Herstellern wie Samsung und LG oft in der mittleren und unteren Preisklasse zum Einsatz kommen.

Bei der 75-Zoll-Version ist der Kontrast leider nicht so hoch wie etwa bei der 55-Zoll-Variante, da hier ein IPS-ADS- anstelle eines VA-Panels zum Einsatz kommt. Dafür ist die Bildqualität aber weniger stark vom Blickwinkel abhängig. Farben verblassen also nicht, wenn man schräg auf den Bildschirm schaut, was vor allem dann, wenn man auch mal gemeinsam in der Gruppe fernsieht und nicht jeder direkt vor dem Bildschirm sitzen kann, ein großer Vorteil ist.

