75 Zoll QLED-TV jetzt absurd günstig im Amazon-Angebot: Dieser 4K-Fernseher mit Game Boost ist das TV-Schnäppchen Nr. 1 des Black Friday!

Nur noch bis Montag könnt ihr euch im Amazon Black Friday Sale einen QLED-Fernseher aus 2025 geradezu absurd günstig schnappen: Für den 75 Zoll großen 4K-TV Xiaomi F Pro bezahlt ihr dort aktuell nur 489€, was ein fantastischer Preis für einen QLED-Fernseher dieser Größe und Qualität (mehr dazu unten) ist. Es ist deshalb kein Wunder, dass der Fernseher momentan die Nummer 1 unter Amazons TV-Bestsellern ist. Hier findet ihr den Deal:75 Zoll QLED 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis abstauben!
Falls dieser 4K-TV trotz des Schnäppchenpreises nicht das Richtige für euch sein sollte und ihr lieber ein Modell in einer anderen Größe oder mit einem hochwertigen OLED- oder Mini-LED-Display haben möchtet, findet ihr im Amazon Black Friday Sale natürlich noch eine große Auswahl an weiteren stark reduzierten Fernsehern. Hier ein paar Beispiele:
- 85 Zoll TCL T69 QLED 4K-Fernseher 60Hz im Amazon-Angebot
- 65 Zoll LG OLED C5 4K-Fernseher 144Hz im Amazon-Angebot
- 55 Zoll LG OLEd B5 4K-Fernseher 120Hz im Amazon-Angebot
- 55 Zoll TCL Q7C QLED Mini-LED-TV 144Hz im Amazon-Angebot
- 43 Zoll Hisense E6NT 4K-Fernseher 60Hz im Amazon-Angebot
QLED, guter Kontrast & Game Boost: Das bietet der 4K-Fernseher zum Top-Preis!
Der Xiaomi F Pro ist ein besonders preiswerter 4K-Fernseher aus 2025, der sich natürlich nicht mit teuren OLED- oder Mini-LED-Fernsehern messen kann, für seine Preisklasse aber erstaunlich viel zu bieten hat. Zu den Top-Features gehört natürlich das QLED-Display, das durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine akkurate Farbdarstellung sorgt.75 Zoll Xiaomi QLED-TV jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben!
Außerdem verwendet der Xiaomi F Pro ein VA-Display, das höheren Kontrast bietet als die IPS-Displays, die bei vielen anderen günstigen 4K-TVs zum Einsatz kommen. Ihr könnt euch zudem über hervorragenden App-Support freuen, denn der Xiaomi F Pro verfügt über ein FireOS-Betriebssystem, das euch denselben Funktionsumfang bietet, den ihr euch mit einem der beliebten Amazon Fire TV Sticks bekommen würdet.
Wie so ziemlich alle Fernseher der unteren Preisklasse besitzt der Xiaomi F Pro eigentlich nur ein 60Hz-Display. Allerdings verfügt er über den sogenannten Game Boost Mode, durch den ihr beim Spielen auf 120Hz hochschalten könnt. Dadurch können schnelle Bewegungen flüssiger dargestellt werden und der ohnehin schon niedrige Input Lag wird noch weiter reduziert. Selbst bei 60Hz dürftet ihr jedoch keine Eingabeverzögerung wahrnehmen können.
Dabei gibt es jedoch eine Einschränkung: Der Game Boost mit 120Hz funktioniert nur bei 1080p und nicht bei 4K-Auflösung! Da ihr euch beim Spielen auf PS5 oder Xbox Series X in den meisten Spielen ohnehin bestenfalls zwischen 4K 60 fps und mehr fps bei niedrigerer Auflösung im Performance-Modus entscheiden, aber nicht sowohl 4K als auch 120 fps haben könnt, ist das dort zu verschmerzen. Für einen High-End-Gaming-PC wäre der Xiaomi F Pro aber nicht optimal.Jetzt schnell das TV-Schnäppchen Nr. 1 bei Amazon sichern!