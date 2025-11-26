Mein persönliches Spiel des Jahres ist beim Amazon Black Friday ein absolutes Schnäppchen: So muss Couch-Koop sein!

Mein persönliches Spiele-Highlight des Jahres 2025 ist beim Amazon Black Friday ein echtes Schnäppchen!

Der neueste Streich der Macher von It Takes Two hat vor etwas mehr als einem halben Jahr einen riesigen Hype entfacht und sich im Nu in die Herzen der Gaming-Community und der Fachpresse gespielt. Mit seinem extrem flüssigen Koop-Gameplay und einer mitreißenden Story sammelte es auf Metacritic eine Spitzenwertung nach der anderen. Und jetzt gibt’s die Koop-Action zum Amazon Black Friday sogar mit einem fetten Rabatt!

It Takes Two kann einpacken: Den Nachfolger finde ich noch viel besser und jetzt ist äußerst günstig!

In Split Fiction übernehmt ihr die Rollen der Autorinnen Mio und Zoe – zwei völlig unterschiedliche Kreativköpfe. Mio liebt alles, was nach Zukunft und Science-Fiction riecht, während Zoe sich am liebsten in epische Fantasy stürzt. Doch dann passiert ein ziemlich schräger Unfall, und plötzlich stecken die beiden… mitten in ihren eigenen Geschichten.

Von da an heißt es für euch: zusammen durch neonleuchtende Cyberpunk-Welten und verträumte Fantasy-Landschaften streifen, knifflige Rätsel lösen, knackige Gegner ausschalten und einen Weg zurück in die echte Welt finden. Wie beim beliebten It Takes Two lebt auch Split Fiction davon, dass ihr wirklich zusammenarbeitet – gute Kommunikation, ordentliches Timing und gegenseitige Hilfe sind hier eure stärksten Waffen.

Und langweilig wird’s garantiert nicht: Jede Welt bringt frische Ideen und neue Mechaniken mit, die euch immer wieder auf andere Art fordern. Mal zähmt ihr einen Drachen, mal legt ihr als Cyber-Ninjas hochgerüsteten Robotern das Handwerk. Die Mischung bleibt abwechslungsreich und fordernd – genau richtig, um euch dauerhaft am Controller zu halten.

Spiel doppelt kaufen? Nicht bei Split Fiction – hier steht Spielerfreundlichkeit an erster Stelle

Ein echtes Highlight ist wieder der „Friend’s Pass“ – und ja, der ist genauso genial wie schon bei It Takes Two. Das Prinzip ist simpel und super kundenfreundlich: Eine Person kauft Split Fiction, die andere lädt sich kostenlos den Pass runter und spielt direkt mit. Mehr braucht’s nicht. So fühlt sich modernes Koop-Gaming an: fair, unkompliziert und absolut spielerfreundlich.

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Auch optisch lässt Split Fiction nichts anbrennen. Die Unreal Engine 5 sorgt für gestochen scharfe Grafik, fantastische Licht- und Partikeleffekte und liebevoll gestaltete Welten, durch die ihr butterweich gleitet. Und das Beste: Ihr könnt unabhängig von eurer Plattform zusammen losziehen. Ob PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oder PC – dank Crossplay findet ihr problemlos zusammen ins Abenteuer.

