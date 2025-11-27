Dieser geniale Jedi-Simulator hat meine Liebe zu Star Wars bewahrt: Beim Amazon Black Friday ist er jetzt ultragünstig!

Die Sequel-Trilogie hat die Star-Wars-Community ordentlich gespalten: Einige feiern sie als würdige Fortführung der Kinofilme, viele andere waren von Disneys kreativen Entscheidungen eher ernüchtert. Ich selbst bin mit sehr gemischten Gefühlen herausgegangen – und mit deutlich mehr Frust als Begeisterung.

Erstaunlicherweise war es dann ein Star-Wars-Videospiel, das bei mir vor zwei Jahren plötzlich wieder dieses besondere magische Gefühl geweckt hat. Mit seiner starken Story und bombastisch inszeniertem Gameplay hat es mein Star-Wars-Feuer komplett neu entfacht. Und das Beste daran: Genau jetzt gibt’s diesen genialen Jedi-Simulator im Black-Friday-Deal für unter 20€!

In Star Wars Jedi: Survivor schlüpft ihr in erneut in die Jedistiefel von Cal Kestis, einem der wenigen verbliebenen Jedi nach den Klonkriegen und der verhängnisvollen Order 66. Im Gegensatz zum Vorgänger, der sich durch einen linearen Metroidvania-Levelaufbau auszeichnete, bietet euch der Nachfolger eine ausladende und intelligent gestaltete Semi-Open World.

Dort erwarten euch unzählige Herausforderungen, knifflige Rätsel, spannende Nebenquests und epische Bosskämpfe. Im Gegensatz zu vielen anderen Open World-Spielen sind diese "Nebenbeschäftigungen" keine lieblos hingeklatschen Fülleraufgaben, sondern mit viel Liebe zum Detail in Szene gesetzt.

Ihr werdet staunen, wie sehr die Planeten in Survivor eure Neugier herausfordern. Keine sterile Sci-Fi-Kulisse, sondern Orte, die sich echt anfühlen. Wälder, in denen ihr Spuren folgt. Ruinen, die Geschichten erzählen, Städte, die atmen. Und überall kleine Details, die Star-Wars-Fans mit einem Grinsen zurücklassen.

Die ultimative Spielwiese für herangehende Jedi-Meister!

In Star Wars Jedi: Survivor erkundet ihr zahlreiche Planeten, die nur so vor Herausforderungen und Rätsel überquellen!

Im ersten Teil war Cal Kestis noch ein Jedi-Padawan, dessen Fähigkeiten mit dem Lichtschwert und der Macht eher begrenzt waren. In der Fortsetzung hat er seine Ausbildung abgeschlossen – und das merkt ihr sofort. Cal beherrscht nun deutlich mehr Lichtschwerttechniken, verschiedene Kampfhaltungen und ein erweitertes Repertoire an Machtfähigkeiten.

Kleiner Spoiler vorweg: Neben den vertrauten, eleganten Lichtschwertformen aus einer „zivilisierteren Epoche“ bekommt ihr im Verlauf der Story sogar einen Blaster in die Hand. Damit eröffnen sich euch völlig neue taktische Optionen im Kampf, mit denen ihr Sturmtruppen und Droiden an den Kragen gehen könnt.

Warum ihr beim Black Friday zuschlagen solltet

Ganz ehrlich: Wenn ihr auch nur ansatzweise mit dem Gedanken spielt, das Ding zu zocken, dann macht es jetzt. Der Preis ist aktuell so niedrig, dass ihr für ein paar Euro ein vollwertiges AAA-Abenteuer bekommt, das euch locker 30–40 Stunden packt – und darüber hinaus noch unzählige optionale Herausforderungen bietet. Star Wars Jedi: Survivor ist aktuell einfach der beste Lichtschwert-Simulator da draußen!

