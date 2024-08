7 Days to Die begeistert und ist mit Version 1.0 endlich das Survival-Spiel, das ich mir schon lange gewünscht habe

7 Days to Die hat mit Version 1.0 nach 11 Jahren den Early Access verlassen.

Als 7 Days to Die im Jahr 2013 in den Early Access ging, begeisterte dessen frischer Ansatz im Survival-Genre viele Spieler*innen. Der Mix aus Zombie-Survival, Tower-Defense und Sandbox-Elementen, zusammen mit einer komplett zerstörbaren Welt, war damals noch eine Seltenheit und gab dem Spiel das gewisse Etwas.

Die drei Jahre später folgenden Konsolen-Versionen waren allerdings eine herbe Enttäuschung. Performance-Probleme und zahlreiche technische Mängel sorgten für einen holprigen Start und das Spiel konnte seine eigentlich vielversprechenden Ideen nicht richtig umsetzen. Jetzt, 8 Jahre später und nach unzähligen Updates und Verbesserungen, sind diese Probleme endlich passé. Und jetzt begeistert mich 7 Days to Die wie nie zuvor.

Daniel Hagen Daniel ist seit 2014 ein leidenschaftlicher Spieler von 7 Days to Die. Damals, als er sich in der Zombie-Faszination verlor und Minecraft nicht mehr ausreichte, kam ihm das Spiel wie gerufen – schließlich wurde es als Mix aus Minecraft, DayZ und Left4Dead beschrieben. Von der ersten Spielstunde an war er begeistert und hat seitdem unzählige Stunden mit Freunden auf einem Server verbracht. Daniels Leidenschaft und Erfahrung mit 7 Days to Die machen ihn zu einem echten Insider, wenn es um die neuesten Entwicklungen und Highlights des Spiels geht.

Verbesserte Charakteranpassung

Der deutlichste Fortschritt, der mich sofort gefesselt hat, sind die Anpassungen an den Charakteren. Die komplett überarbeiteten HD-Modelle und Animationen sind ein ebenso sichtbarer wie großer Schritt nach vorne. Endlich sehe ich meinen Charakter in voller Detailtiefe – von der Ethnie bis hin zu den verschiedenen Frisuren.

Das neue System ermöglicht es mir zudem, meine Figuren nach meinen Vorstellungen anzupassen, was das Spielerlebnis enorm personalisiert. Die neuen Animationen des Charakters, wie Sprung- und Laufanimationen, tragen außerdem zu einem noch immersiveren Spielerlebnis bei.

Erweiterte Rüstungs- und Bekleidungsoptionen

Ein weiteres Highlight ist das überarbeitete Rüstungs- und Kleidungssystem. Statt der früher simplen und funktionalen Rüstungen, bietet mir das neue System jetzt eine breite Palette an Sets. Diese Vielfalt bringt nicht nur optische Abwechslung, sondern auch taktische Vorteile ins Spiel, die mein Gameplay bereichern. So kann ich mit einem kompletten Holzfällerset doppelt so viel Holz farmen und habe außerdem 30% weniger Ausdauerverbrauch bei der Verwendung von Äxten.

Die neuen Mods und Set-Boni sind nicht nur schick anzusehen, sondern auch äußerst praktisch - das macht mein Looting- und Crafting-Erlebnis deutlich spannender. Meine Kopfbedeckung kann ich nach Belieben mit einer Kosmetik-Mod in die gewünschte Farbe ändern oder ein praktisches Helmlicht und sogar ein Nachtsichtgerät hinzufügen.

Optimierte Welt- und Spielmechaniken

Das umfassende Update der Welt- und Spielmechaniken ist ebenfalls beeindruckend. Die verbesserten Tier- und Zombie-Modelle sorgen für deutlich mehr Atmosphäre und sind nicht ansatzweise mit denen von vor ein paar Jahren zu vergleichen. Die optimierte Weltgenerierung und die neu gestalteten Points of Interest laden ein, durch die abwechslungsreich gestalteten Biome zu streifen und neue Herausforderungen zu entdecken.

Darum solltet ihr 7 Days to Die unbedingt ausprobieren: Abschließend kann ich nur sagen, dass 7 Days to Die mit dem 1.0-Release endlich das Potential entfaltet hat, das es von Anfang an hatte. Das Spiel hebt sich durch seine vielseitigen Sandbox-Elemente, die komplett zerstörbare Welt, den umfangreichen Basenbau und jetzt auch durch eine eindrucksvolle, fast fotorealistische Grafik deutlich von anderen Survival-Titeln ab.

Die Entwickler haben zahlreiche Schwächen der Konsolen-Versionen ausgebügelt und spätestens mit dem neuesten Update ein rundum verbessertes Spielerlebnis geschaffen. Wenn ihr auf der Suche nach einem tiefgehenden und komplexen Survival-Spiel seid, das sowohl im Solo- als auch im Mehrspielermodus Spaß macht, kann ich euch 7 Days to Die nur ans Herz legen.

