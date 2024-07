35er-Score auf Metacritic, jetzt Steam-Hit mit über 125.000 gleichzeitigen Spielern: 11 Jahre altes Survival-Spiel landet späten Erfolg

7 Days to Die ist aus dem Early Access auf Steam geschlüpft und zum Megaerfolg mutiert.

Bei kaum einem Spiel passt der Spruch "Was lange währt, wird endlich gut" wohl so sehr wie beim Survival-Horrorspiel 7 Days to Die, das jetzt nach unglaublichen 11 Jahren aus dem Early Access auf Steam geschlüpft ist und zum späten Megaerfolg für Entwickler The Fun Pimps mutiert ist.

Holpriger Start und Konsolen-Desaster

Wir erinnern uns: 7 Days to Die erschien bereits 2013 nach Abschluss einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Early Access auf Steam und wurde unter anderem aufgrund technischer Probleme und zahlreicher fehlender Features gemischt aufgenommen.

Die 2016 erschienenen Konsolenversionen erinnerten jedoch trotz Vollpreis mehr an eine unfertige Alpha und waren der vorrübergehende Tiefpunkt für das Actionspiel und wurden mit Wertungen auf Metacritic von 45 Punkten (PS4) und 35 Punkten (Xbox One) zugleich von der Presse und auch Spieler*innen harsch kritisiert. So schrieb beispielsweise IGN:

"Der Mix aus Zombiespiel, Crafting und Koop lässt ein gutes Spiel erahnen, das wertvolle Ideen zum Genre beisteuern kann. In der Tat kann man fast hören, wie sie schreien, um unter der schrecklichen Grafik, der kaum brauchbaren Menüsteuerung und der schlampigen Konsolenoptimierung zu entkommen."

Unseren Blick in die Konsolenversion aus 2016 könnt ihr euch hier anschauen:

11:18 7 Days to Die für PS4 / Xbox One - Ein unfertiges Spiel zum Vollpreis?

Full Release geht auf Steam durch die Decke

Auf Steam konnte sich 7 Days to Die bis ins Jahr 2020 auch dank vieler Verbesserungen jedoch eine zunehmend wachsende Fangemeinde aufbauen und konstante Concurrent Player-Zahlen zwischen 10.000 und 30.000 erreichen.

Auch in den Folgejahren erfreute sich das Spiel zunehmender Beliebtheit. Am 25. Juli wurde jetzt nach 11 Jahren im Early Access Version 1.0 auf Steam, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht, was 7 Days to Die einen nie dagewesenen Hype beschert hat. So tummelten sich die Tage über stolze 125.000 Zocker auf Steam gleichzeitig in der Zombie-Apokalypse.

Die Neuerungen in Version 1.0 von 7 Days to Die

Version 1.0 hat das Survivalspiel dank zahlreicher Anpassungen an Gameplay und Grafik nochmal auf ein qualitativ besseres Level gehievt. Neu sind unter anderem:

Grafische Anpassungen: Unter anderem neue Texturen für Charaktere, Tiere, Pflanzen und Zombies.

Unter anderem neue Texturen für Charaktere, Tiere, Pflanzen und Zombies. Interessantere Spielwelt: Von Hütten bis hin zu riesigen Fabriken wurden über 70 neue Gebäudetypen ergänzt.

Von Hütten bis hin zu riesigen Fabriken wurden über 70 neue Gebäudetypen ergänzt. Crafting mehr im Fokus: Die besten Items müsst ihr nun craften.

Die besten Items müsst ihr nun craften. Neue Rüstungen und Fahrzeuge: Alle 16 Rüstungs-Sets und alle Fahrzeuge wurden komplett überarbeitet.

Alle 16 Rüstungs-Sets und alle Fahrzeuge wurden komplett überarbeitet. Mehr Story: Gespräche mit Händlern wurden um tausende neue Dialogzeilen erweitert.

Hier könnt ihr euch die Roadmap anschauen:

Die Roadmap zu 7 Days to Die zeigt, dass bis 2025 noch einiges auf euch zukommt.

Was ist 7 Days to Die für ein Spiel?

Solo, im Koop oder wahlweise auf PvP-Servern, schickt euch 7 Days to Die in eine riesige, von Zombies überlaufene Spielwelt, die ihr aus der Ego-Perspektive erlebt.

Das Crafting von Waffen, Rüstungen und Fahrzeugen steht dabei ebenso im Fokus wie der Bau eures eigenen Forts, das ihr gegen die Horden an Untoten verteidigen müsst. Ziel im Spiel ist es primär so lange wie möglich zu überleben.

Habt ihr 7 Days to Die früher schon gespielt oder seid nach Release von Version 1.0 auf das Survival-Spiel aufmerksam geworden? Wie findet ihr den jetzigen Zustand?