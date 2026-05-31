83 Zoll OLED-TV 66% günstiger: MediaMarkt haut riesigen High-End-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten raus!

Möglicherweise nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch diesen LG OLED 4K-Fernseher mit 83 Zoll bei MediaMarkt zum Sparpreis schnappen.

Gerade könnt ihr euch einen riesengroßen High-End-Fernseher zum absoluten Top-Preis schnappen: Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt den LG OLED C57LA in der Größe 83 Zoll aktuell stolze 66 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen gab es den 4K-TV noch nie günstiger. Hier findet ihr das Angebot:

Das Angebot ist Teil eines Sales namens „WM-Highlights“ bei MediaMarkt und könnte bereits am Montag um 9 Uhr morgens enden, falls der Händler es nicht noch einmal verlängert. Für den Fall, dass ihr zu spät kommen solltet, haben wir hier ein paar Alternativen für euch, bei denen ihr vielleicht mehr Glück habt:

Tolles Bild & Top-Gaming-Performance: Das kann der riesige OLED 4K-Fernseher!

Hier die Maße des 83 Zoll großen LG OLED 4K-Fernsehers, damit ihr wisst, wie viel Platz ihr braucht.

Bei dem LG OLED C57 handelt es sich um einen der Top-4K-Fernseher aus dem letzten Jahr, und genau das macht den Deal so attraktiv. Es dürfte nämlich nicht mehr allzu lange dauern, bis die Modelle aus 2025 ausverkauft sind, und dann ist man auf die neuen Fernseher aus 2026 angewiesen. Diese sind jedoch zunächst viel teurer, obwohl sie nicht viel mehr bieten, und bis sie ähnlich günstig werden, kann es lange dauern.

Wie alle OLED-TVs bietet der LG OLED C57 perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Grund dafür sind die selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Da zudem die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sich OLED-TVs viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als andere 4K-Fernseher, wodurch ihr etwa helle Details in dunklen Szenen viel besser erkennen könnt.

Der LG OLED C57 (hier in einer kleineren Version) macht sich dank seines schlanken Designs gut an der Wand.

Von anderen 4K-Fernsehern hebt sich der LG OLED C57 unter anderem durch die hohe maximale Helligkeit seines Evo-Panels ab. Diese beträgt circa 1200 cd/m2 und somit ungefähr das Vierfache der meisten Low-Budget-TVs. Die hohe Helligkeit hilft nicht nur, wenn ihr bei hellem Sonnenlicht fernsehen wollt, sondern sorgt auch dafür, dass HDR hervorragend ausgenutzt werden und für strahlende Farben sorgen kann.

Außerdem schneidet der LG OLED C57 beim Gaming ausgezeichnet ab: Durch das 144Hz-Display kann der High-End-Fernseher die Leistung der PS5 und der Xbox Series X von 120 fps bei 4K-Auflösung vollständig ausnutzen, mit einem starken Gaming-PC sind auch die vollen 144 fps möglich. VRR synchronisiert die Framerate des TVs mit der Konsole und verhindert Screen Tearing, durch den integrierten Game Optimizer könnt ihr zudem eure Spielerfahrung individuell anpassen.