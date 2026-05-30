85 Punkte im Test: Dieses PS5-Horrorspiel ist ein bildschöner Albtraum und jetzt richtig günstig!

Dieses gruselige PS5-Spiel bietet eine der atmosphärischsten Kleinstädte, die wir je in einem Spiel gesehen haben.

Update:

Bei Amazon ist der Deal aktuell schon wieder ausverkauft. Da er ursprünglich bis zum 8. Juni laufen sollte, ist es jedoch gut möglich, dass der Händler demnächst noch einmal für Nachschub sorgt. Alternativ könnt ihr das PS5-Horrorspiel auch bei MediaMarkt im Angebot bekommen. Dort ist der Preis zwar theoretisch ein paar Euro höher, dafür wird jetzt kostenloser Versand versprochen, obwohl es sich um einen Ab-18-Titel handelt. Dadurch kommt ihr insgesamt sogar günstiger weg:

Originalmeldung:

Gerade könnt ihr euch eines der absoluten Top-Horrorspiele der letzten Jahre mit 89 Punkten auf Metacritic günstig im Sonderangebot schnappen – und das sogar in der Deluxe Edition, die euch die beiden Story-Erweiterungen und den Vorgänger in der Remastered-Version direkt mitliefert. Das umfangreiche Gesamtpaket bekommt ihr jetzt sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon günstiger:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch viele weitere PS5-Spiele im Sale. Hier nur ein paar der wichtigsten:

Kleinstadt am Rande der Realität: Das ist der günstige PS5-Horrorhit!

In der Kleinstadt Bright Falls treibt ein seltsamer Kult sein Unwesen, doch dieser ist noch nicht mal das größte Problem.

Es geht hier um Alan Wake 2, das die Geschichte rund um den namensgebenden Horror-Schriftsteller fortsetzt. Dieser ist noch immer in seinen eigenen Geschichten gefangen, kann nun aber gezielt die Welt um ihn herum umschreiben: Im Spiel werdet ihr oft vor Entscheidungen gestellt, wie Alan die Geschichte weiterführen soll, und diese Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf seine Umgebung und helfen bei der Lösung von Rätseln.

Diesmal spielt ihr jedoch nicht nur Alan, sondern auch die FBI-Agentin Saga Anderson, die in der idyllischen wirkenden Kleinstadt Bright Falls rätselhafte Morde aufklären soll. Die Stadt ist eines der größten Highlights des Spiels: Bright Falls wird mit so vielen Details und einer so hohen grafischen Qualität lebendig in Szene gesetzt, dass es zu einem der packendsten Horrorspiel-Schauplätze wird, den wir je gesehen haben.

14:47 Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Autoplay

Als Saga sammelt ihr Beweise und verbindet sie zu einer kohärenten Geschichte der mysteriösen Ereignisse. Dieses Detektiv-Gameplay und die Erkundung der Spielwelt nehmen einen recht großen Teil des Spiels ein, der Rest besteht aus Action im Stil eines Third-Person-Shooters und klassischem Survival-Horror. Viele der menschlichen und übermenschlichen Feinde lassen sich mit Waffengewalt ausschalten, doch oftmals ist Flucht die einzige Chance zu überleben.

Alles in allem ist Alan Wake 2 eines der besten und kreativsten Mystery- und Horrorspiele dieser Konsolengeneration, nicht nur wegen der hohen Produktionsqualität, sondern auch aufgrund der Story, die ständig die Grenze zwischen Realität und Fantasie infrage stellt und dabei mit vielen teils furchterregenden, teils skurrilen Ideen aufwartet. Falls ihr Lust auf eine fesselnde Mystery-Atmosphäre im Stil von Twin Peaks habt, seid ihr hier definitiv richtig.