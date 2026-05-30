Riesiger Tonies-Sale gestartet: Meine Top 10 der Angebote - vor allem Disney ist stark vertreten!

Bei uns daheim läuft diei Toniebox nahezu jeden Tag. Mein kleiner Sohnemann hatte das Prinzip schon mit einem Jahr verstanden.

Liebe Eltern, das geht raus an euch: Ihr seid super! Ein Kind großzuziehen ist das schönste und gleichzeitig herausfordernste Privileg im Leben. Weil ich das aus eigener Erfahrung weiß, achte ich hier auch wirklich darauf, euch keine Nerv-Tonies zu empfehlen, sondern solche, bei denen man auch nach dem 10. Mal hören bei Verstand bleibt.

Aktuell läuft nämlich ein großer Tonies-Sale bei Amazon. Ich habe meine persönliche Top 10 für euch zusammengestellt.

Die besten Tonies im aktuellen Sale: Disney, Pixar & Tonies Originale

Kommen wir direkt zum eingemachten: Hier habt ihr meine Top 10 der aktuell besten Angebote von Tonies mit Nicht-Nerv-Garantie.

Hier auf dem Bild seht ihr unsere Toniebox mit Furzipups, dem Knatterdrachen (super Tonie, btw!). Und mein persönlicher Nemesis: Miffy ...

Meine Top-Empfehlungen für Tonies, die sich auch zum Vollpreis lohnen!

So schön das mit den Tonies auch ist, weil der werte Nachwuchs selbst damit interagiert, so nervig können Tonies auch sein. Und teuer. Der Normalpreis für die meisten Tonies ist in meinen Augen auch zu hoch, weswegen ich gerne auf Angebote achte.

Manche Tonies allerdings sind so gut, dass ich sie sogar nochmal zum Normalpreis holen würde, so wir sie nicht schon hätten. Und manche der richtig guten Tonies findet man ohnehin quasi nie im Sale. Hier mal eine kleine Auswahl meinerseits unserer Lieblingstonies:

Sponsored 1:26 Tonie-Figuren und Toniebox: Absoluter Kult für Hörspiele im Kinderzimmer!

Autoplay

Furzipups, der Knatterdrache: Furzipups landete ganz schnell bei meinen Tonie-Favoriten. Nicht nur, weil ich's witzig finde, sondern weil ich den rebellischen Unterton in den Liedern mag. Die Botschaften hier sind super.

Furzipups landete ganz schnell bei meinen Tonie-Favoriten. Nicht nur, weil ich's witzig finde, sondern weil ich den in den Liedern mag. Die Botschaften hier sind super. Leos Tag: Badezeit: Unser Bade-Tonie läuft eigentlich immer, wenn wir baden oder duschen. Die Stimmung ist fröhlich, die Lieder sind echte Ohrwürmer und die Sprecher, vor allem die Badeente, machen einen klasse Job. Auch nach dem 100. Mal mag ich diesen Tonie noch.

Unser Bade-Tonie läuft eigentlich immer, wenn wir baden oder duschen. Die Stimmung ist fröhlich, die Lieder sind und die Sprecher, vor allem die Badeente, machen einen klasse Job. Auch nach dem 100. Mal mag ich diesen Tonie noch. POMMESGABEL: Der Rock-Tonie! Soll es mal etwas andere musikalische Erziehung abseits von Disney- und Kinderliedern sein? Behold! Der grandios geniale "Pommesgabel"-Tonie kommt mit 20 Rock-Songs der Band Heavysaurus. Dabei sind auch eine neuaufgelegte Rock-Klassiker dabei. Einfach nur gut!